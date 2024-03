BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 21 marzo 2024 alle 16:30 incontro in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web In sala Agnelli un reading poetico sulla relazione tra uomo e natura

In occasione della Giornata mondiale della Poesia, giovedì 21 marzo 2024, alle 16:30, la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) ospiterà un reading poetico sul tema della relazione tra uomo e natura, uomo e ambiente, a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi aps. Le letture saranno introdotte dal filmato "Le quattro stagioni" del regista Alfredo De Filippis.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.



LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Quello della della relazione tra uomo e natura, uomo e ambiente, è un tema di particolare attualità, ma anche presente in modo costante nella produzione poetico letteraria dalle origini ai giorni nostri e, oggi, particolarmente sentito dai giovani. Lo scopo dell'iniziativa è quello di sollecitare la riflessione e la creazione poetica dei partecipanti.

