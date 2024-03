BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Giovedì 21 marzo 2024 alle 17:30 appuntamento in via Arginone 320 a Porotto "Tu chiamale se vuoi ... emozioni": alla Luppi un reading poetico in giardino

La biblioteca comunale Luppi di Porotto celebra la Giornata mondiale della poesia, giovedì 21 marzo 2024, alle 17:30, con un reading e una passeggiata poetica nel proprio giardino (via Arginone 320), in compagnia di tanti ospiti poeti. Si parlerà, in versi, di emozioni, sentimenti e ricordi, in un rincorrersi tra passato, presente e futuro, con accompagnamento musicale a cura di Silvia Cariani.

I poeti e le poetesse invitati sono: Franco Mosca, Michelangelo Zecchi, Anna Mazzoli, Monia Gavioli, e Alice Mazzini.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it



Scarica la locandina dell'evento Tu chiamale se vuoi emozioni poetiche

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: