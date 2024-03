PUBBLICA ISTRUZIONE - Martedì 26 marzo 2024, dalle 9:30 alle 17:30, al Polo Scientifico Tecnologico di Unife (via Saragat 1), con il patrocinio del Comune di Ferrara. Aperte le iscrizioni "Nuove competenze e nuovi linguaggi": a Ferrara una giornata di formazione sulle strategie didattiche per le discipline Stem

E' dedicata all'insegnamento delle discipline Stem la giornata di formazione in programma martedì 26 marzo 2024, dalle 9:30 alle 17:30 al Polo Scientifico Tecnologico dell'Università di Ferrara (in via Saragat 1). L'appuntamento è pensato per docenti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, studenti universitari e per tutti coloro che si occupano di formazione e divulgazione delle materie Stem e ha per titolo "Nuove competenze e nuovi linguaggi. Strategie didattiche di apprendimento attivo per le discipline STEM dal Massachusetts Institute of Technology (MIT)". L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sezione di Ferrara), in collaborazione con Liceo Scientifico "A. Roiti" e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

La giornata è dedicata alla conoscenza e sperimentazione di metodologie di didattica attiva per le discipline Stem, (ossia scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) conformemente alle recenti linee guida Stem emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'evento vedrà la partecipazione, sia in presenza che a distanza, di esperti e accademici del Massachusetts Institute of Technology, pronti a condividere le loro competenze e esperienze dirette nell'applicazione di queste metodologie innovative, in particolare nell'ambito dell'insegnamento della Fisica. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una panoramica completa e pratica, evidenziando l'efficacia di tali approcci nell'educazione scientifica e tecnologica. Nel corso della mattina verranno presentate esperienze applicabili alla didattica curricolare e nel corso del pomeriggio una innovativa esperienza di Pcto in ambito Stem.

"Siamo lieti di essere partner di questa iniziativa e di sostenere con il patrocinio l'evento - afferma l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak -. La collaborazione tra il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sezione di Ferrara), il Liceo Scientifico 'A. Roiti' e il Comune di Ferrara, attraverso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione è fondamentale per promuovere l'istruzione e la formazione nelle discipline STEM. Questa giornata offre un'opportunità unica per docenti, studenti e operatori della formazione di acquisire nuove competenze e strategie didattiche innovative. Siamo convinti che investire nell'educazione scientifica e tecnologica non solo arricchisca il percorso formativo degli studenti, ma contribuisca anche a prepararli al meglio per il mondo del lavoro".

La partecipazione è libera, ma per poter avere attestato di partecipazione e per una migliore organizzazione delle attività è consigliabile l'iscrizione al link https://agenda.infn.it/event/40302/

Il PROGRAMMA della giornata:

9:30 - 10:00 - Blocco F, Aula F4, Saluti Istituzionali

10:00 - 10:30 - Blocco F, Aula F4, Review Talk: "Struttura ed impatto di didattiche alternative: la metodologia TEAL (Technology Enabled Active Learning) e l'esperienza di ESG (Experimental Study Group)" (a cura di Paola Rebusco, Physics senior lecturer presso MIT)

10:30 - 13:00 - Blocco F, Aula F4, Workshop: Fisica in azione! (a cura di Paola Rebusco, Physics senior lecturer presso MIT)

13:00 - 14:30 - Pausa pranzo

14:30 - 16:00 - Edificio Cattedrale, Aula A2, Apprendimento attivo in ambiente informale. Una proposta di progetto di PCTO STEAM dal MIT al Liceo Scientifico "A. Roiti" di Ferrara: il progetto HoPE. (Ed Moriarty, Instructor of the MIT Edgerton Center e Maria Cristina Trevissoi, INFN e docente del Liceo Roiti e referente del progetto HoPE)

16:00- 16:30 - Edificio Cattedrale, Aula A2, "Learning Creative Learning (LCL): la proposta dell'apprendimento creativo attraverso le 4P" (Carmelo Presicce, Dottorando e ricercatore nel gruppo Lifelong Kindergarten di M. Resnick al MIT Media Lab)

16:30- 17:30 - Atrio Edificio Cattedrale Showcase del programma HoPe (Hands on Physics Experience) (Studenti e Docenti HoPE)

Per informazioni:

Maria Cristina Trevissoi - PhD Student, Department of Physics and Earth Science University of Ferrara, Via Saragat, 1, Ferrara (Fe)- email: mariacristina.trevissoi@unife.it

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: