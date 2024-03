BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 22 marzo 2024 alle 17 incontro con l'autore in sala Agnelli e e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Nome in codice: Renata": la storia di Paola Del Din raccontata da Alessandro Carlini

Ripercorre la "Storia di Paola Del Din, combattente della Resistenza e agente segreto" il libro di Alessandro Carlini dal titolo "Nome in codice: Renata" che, venerdì 22 marzo 2024 alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Dialogherà con l'autore Roberta Barbieri.

L'incontro, a cura dell'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.



LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Carlini ha incontrato più volte Paola Del Din nella sua casa di Udine nel biennio 2020-2022, ricevendo da lei il racconto prezioso della propria esperienza di patriota e agente dei servizi segreti britannici tra l'estate del 1944 e la primavera del 1945. Il libro ricostruisce per la prima volta la storia completa di Paola, entrata nella Resistenza in seguito alla morte del fratello Renato e divenuta combattente della brigata Osoppo-Friuli, nonché agente dello Special Operations Executive (SOE).

Negli anni successivi alla guerra Paola è stata molto altro: moglie, madre, insegnante in Italia e ricercatrice negli USA. Nel 1961 è stata insignita della medaglia d'oro al valor militare della Repubblica Italiana.

Alessandro Carlini è giornalista e scrittore. Scrive per l'ANSA e collabora con il settimanale svizzero «La Domenica». Grazie ai racconti di guerra di suo nonno ha cominciato a documentarsi sull'ultimo conflitto mondiale, recuperando testimonianze e atti inediti. Ha pubblicato il romanzo Partigiano in camicia nera (Chiarelettere, 2017) vincitore del Premio città di Como e del Premio Carver. Presso Newton Compton sono usciti successivamente Gli sciacalli, proposto al Premio Strega 2021, e Il nome del male nel 2022. Si tratta dei primi due volumi di una trilogia ferrarese dedicata al personaggio del sostituto procuratore Aldo Marano.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: