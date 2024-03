LAVORI PUBBLICI - I lavori avranno una durata di sei settimane. Non sono previste modifiche alla viabilità Al via la manutenzione del marciapiede di viale Krasnodar

Hanno preso il via oggi, giovedì 21 marzo 2024, i lavori a cura del Comune di Ferrara per la manutenzione del marciapiede di viale Krasnodar, lato numeri civici pari, a partire da via Bologna.

I lavori sono finalizzati al miglioramento della sicurezza pedonale e al decoro della città.

L'intervento prevede la rimozione dell'attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso e la rimozione delle barriere architettoniche con demolizione completa del marciapiede in tratti localizzati

Non sono previste modifiche alla viabilità.

I lavori hanno una durata prevista di 6 settimane giorni salvo imprevisti meteo.

L'impresa esecutrice dei lavori è la Moretti srl.

Immagini scaricabili: