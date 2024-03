SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE - Assessore Coletti: “A disposizione cinque spazi storici e omaggi personalizzati" "Sposami a Ferrara": il Comune implementa il progetto con la cerimonia di rinnovo della promessa di matrimonio

Un'implementazione del progetto "Sposami a Ferrara": il Rinnovo delle promesse di matrimonio quella che è stata presentata venerdì 22 marzo 2024 nella sala degli Arazzi della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti è intervenuta l'assessore a Servizi Demografici e Stato Civile Cristina Coletti. "A Ferrara - spiega l'assessore Coletti - si potranno celebrare l'anniversario e le ricorrenze significative di una storia d'amore in una delle location storiche e ricche di atmosfera messe a disposizione".

A quasi 6 mesi dalla presentazione del nuovo progetto ‘Sposami a Ferrara', mirato a rendere sempre più unico il giorno più importante della vita, realizzato dall'assessore comunale ai Servizi Demografici e Stato Civile Cristina Coletti, si amplia con una nuova opportunità.

In occasione di un anniversario speciale, di una data importante o di una ricorrenza significativa, sarà possibile a Ferrara riaffermare l'impegno solenne del matrimonio con il rinnovo dei voti nuziali, una celebrazione speciale per una coppia sposata, nelle stesse 5 location messe a disposizione dall'Amministrazione comunale per celebrare i matrimoni e le unioni civili: Sala Arazzi della Residenza Municipale, la Sala dell'Imbarcadero in Castello, la Sala dei Paesaggi di Palazzo Muzzarelli Sacrati Crema, la Sala Rossetti di Palazzo Diamanti e il Ridotto del Teatro Comunale.

"Con il rinnovo della 'promessa' quale suggello di un patto d'amore che pur essendo privo di valore giuridico riafferma e sancisce il legame tra gli sposi - spiega l'assessore ai Servizi Demografici e Stato Civile Cristina Coletti - aggiungiamo un nuovo tassello a uno dei progetti strategici, messo in campo con l'intento di rendere Ferrara più attrattiva. La possibilità di riaffermare le promesse d'amore, in occasione di anniversari speciali, si affianca alle cerimonie già rivisitate in ottica di rendere esclusiva l'esperienza grazie anche a degli omaggi personalizzati da parte dell'Amministrazione comunale. Nello specifico, si tratta, oltre ai confetti con le congratulazioni del Sindaco, di una pergamena pensata per la celebrazione con i nomi di chi intende legare il proprio amore in modo ancora più stretto, in una cornice unica".

La pergamena, che sarà consegnata alla coppia al termine della cerimonia, è stata pensata appositamente per questo rito. Su di essa sono disegnate delle orchidee bianche, fiori che in questa colorazione simboleggiano l'innocenza e la purezza. Il dono di un'orchidea alla sposa è un auspicio di amore lungo e duraturo.

I cittadini che intendono riaffermare il proprio impegno affettivo possono prenotare la cerimonia sul sito di ‘Sposami a Ferrara' (www.comune.fe.it/sposamiaferrara), dove è già disponibile la relativa modulistica.

Dal lancio del progetto, avvenuto a ottobre, sono già state celebrate oltre 110 cerimonie. Quasi 200 sono invece i matrimoni e le unioni civili già messi in calendario fino a fine anno. Di questi, quasi 40 sono i cittadini non residenti in città che hanno scelto Ferrara come luogo per coronare il proprio sogno d'amore.

"I numeri parziali dell'anno in corso sono molto positivi - afferma ancora l'assessore Coletti -, e danno prova di quanto le persone abbiano colto il nuovo servizio matrimoniale, pensato con l'idea di intercettare sempre più nubendi residenti fuori Ferrara, invogliandoli a scegliere uno dei nostri palazzi per pronunciare il 'sì' più importante. Quasi il 12% degli sposi non risiede sul territorio, un dato che negli ultimi anni non aveva superato la doppia cifra nemmeno nel 2019, periodo pre-pandemico. Queste statistiche cresceranno con le prenotazioni dei riti nel periodo invernale, che ancora non sono arrivate. In proiezione, supereremo anche nel numero dei matrimoni e delle unioni civili i risultati degli anni precedenti".

Per informazioni sul servizio, a cui sono dedicati 18 dipendenti, si può scrivere all'indirizzo email sposamiaferrara@comune.fe.it oppure chiamare il numero verde 800532532.

Immagini scaricabili: