BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Laboratorio per bambini dai 7 anni giovedì 28 marzo 2024 alle 17:30, in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni A Casa Niccolini appuntamento per piccoli creativi per realizzare un biglietto di auguri di Pasqua

Appuntamento pasquale per bambine e bambini dai 7 anni giovedì 28 marzo 2024, alle 17:30, alla biblioteca comunale di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara). In programma un laboratorio creativo per realizzare un colorato e fantasioso biglietto di auguri di Pasqua.

La partecipazione è gratuita con iscrizione tramite il modulo scaricabile qui e sul sito http://archibiblio.comune.fe.it (nella sezione di Casa Niccolini).

Per informazioni: 0532418231 - info.niccolini@comune.fe.it

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

