GIOVANI - Venerdì 19 Aprile 2024 scadono le iscrizioni gratuite al secondo gruppo. 45 ore di formazione e 2 mesi lavoro retribuito Futuro Possibile: il progetto che offre opportunità a giovani che non studiano e non lavorano

Ferrara, 26/03/2024. Sono ancora disponibili posti nel secondo gruppo di giovani del progetto "Futuro Possibile " e c'è quindi tempo fino a venerdì 19 Aprile 2024 per iscriversi.

Il progetto "Futuro Possibile" è per giovani disoccupati non inseriti né in un percorso di istruzione-formazione né in un'esperienza lavorativa. Obiettivo: dare ai ragazzi una possibilità per trovare lavoro.

I fondi messi a disposizione dal Comune di Ferrara alla Città del Ragazzo, partner di Futuro Possibile, sono per consentire a diciotto giovani di frequentare un percorso di formazione di 45 ore e svolgere, nelle aziende aderenti, un'esperienza di lavoro retribuito di due mesi con compensi ricavati dal finanziamento generale.

Per partecipare al progetto è necessario prendere appuntamento a Informagiovani - Comune di Ferrara. Tel 0532419590 - Mail: informagiovani@comune.fe.it

"Futuro Possibile" è promosso dall'Assessorato alle Politiche per i giovani Unità Operativa Nuove Generazioni in collaborazione con Informagiovani e Centro Studi Opera Don Calabria "Città del ragazzo" di Ferrara.

Immagini scaricabili: