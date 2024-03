BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Venerdì 29 marzo 2024 alle 17 in via Arginone 320 a Porotto. Aperte le iscrizioni "Dedicato a te": alla Luppi un incontro per genitori sul tema del ritiro sociale dei giovani

Sarà incentrato sul tema del ritiro sociale dei giovani, tra cause e modalità di prevenzione, l'incontro in programma, venerdì 29 marzo 2024 alle 17, alla biblioteca comunale Luppi di Porotto (via Arginone 320). L'appuntamento rientra nel ciclo "Dedicato a te: incontri per genitori che intraprendono il viaggio della crescita di un figlio/a" a cura di Eleonora Perriello, psicologa dell'età evolutiva.

Partendo dalla lettura di un albo illustrato si prenderà spunto per le riflessioni su questa tematica trasmettendo indicazioni pratiche e consigli utili rivolti ai genitori.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

Scarica la locandina Dedicato a te 29 marzo 2024

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: