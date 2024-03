BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 30 marzo 2024 alle 10:30 laboratorio per bambini dai 5 anni in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Aperte le iscrizioni Alla Bassani appuntamento pasquale con la creatività per i più piccoli

Appuntamento pasquale per i bambini dai 5 anni sabato 30 marzo 2024 alle 10:30 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). In programma un divertente laboratorio creativo per realizzare insieme una decorazione di Pasqua.

Per l'occasione verrà allestita una vetrina tematica con i libri che parlano di uova, Pasqua e galline.

Condurranno il laboratorio i volontari del Servizio Civile Universale, Sara e Gioele



L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con posti limitati e iscrizione obbligatoria allo 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

