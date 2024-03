POLITICHE SOCIALI - Da mercoledì 3 aprile alle 18 per tutti i mercoledì fino al 25 settembre 2024 sulle Mura Tornano le "Camminate della Salute": fonti primarie di benessere

Torna il progetto di "Camminate della Salute", che è stato presentato venerdì 29 marzo 2024 nella sala Arazzi della residenza municipale. La quinta edizione del ciclo di "Camminate della Salute" è alle porte. Scatterà mercoledì 3 aprile alle 18 - per tutti i mercoledì fino al 25 settembre sempre alla stessa ora - il programma delle passeggiate sulle Mura, con ritrovo in piazzale San Giovanni, a Ferrara, presso il parcheggio della Farmacia Comunale 1. L'iniziativa, sostenuta dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, è rivolta a tutti coloro che desiderano intraprendere un'attività facile come quella di camminare per mantenersi in salute.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti, i gestori di Esercizio Vita Medical Fitness e promotori del progetto "Camminate della Salute" Luca Pomidori e Michele Felisatti, il direttore del servizio di Medicina dello Sport dell'Azienda Usl di Ferrara Marco Cristofori, Silvia Merli di CNA Ferrara, Silvia Pulvirenti di ConfCooperative Ferrara, il vicepresidente Lilt Ferrara Rodolfo Pazzi, Mirko Baraldi dell'associazione Diabete Ferrara ADIFE, Dario Pelizzola dell'associazione Diabete Copparo ADICO.

"Un'iniziativa che si ripropone - dichiara l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - con lo scopo di favorire il benessere dei cittadini. Rivolgo un plauso sincero a tutti i partner coinvolti da Esercizio Vita per la realizzazione di questo progetto, che vuole promuovere un'attività apparentemente banale come una camminata, ma che in realtà è una delle fonti primarie di salute perché previene l'insorgenza di tante patologie. Prevenzione è l'altro binario su cui si muove questa manifestazione, grazie ai test a cui ci si deve sottoporre per poter partecipare alle camminate. L'aspetto sociale aggregativo valorizza ancor di più questi pomeriggi. Ringrazio davvero i partner e tutti i cittadini che sceglieranno di esserci, già a partire dal 3 aprile. Partecipando ad iniziative del genere possiamo fare tanto per la salute della nostra comunità".

"L'iniziativa - hanno spiegato Felisatti e Pomidori del centro di attività motoria Esercizio Vita - nasce anche perché molto spesso non è chiaro come e quanto si deve camminare al giorno per sentirsi meglio".

Un'opportunità quindi - hanno affermato le rappresentanti delle associazioni di categoria Pulvirenti e Merli - offerta ai cittadini per capire come gestirsi durante una camminata e comprendere l'intensità giusta

Tutte le uscite saranno infatti supervisionate dal team di Esercizio Vita con chinesiologi esperti in Attività Motoria Adattata.

La metodologia proposta - ha fatto notare il medico dello sport Cristofori - è un modello di sinergia di azione fra soggetti diversi. Non prevede copioni preconfezionati, ma prende spunto dall'esperienza dei tecnici specializzati in attività motoria adattata e dalle reazioni dei partecipanti delle precedenti edizioni.

A sottolineare l'attività fisica come pilastro di prevenzione è intervenuto Pazzi della Lilt, mentre i rappresentanti dell'associzione Diabete Baraldi (AdiFe Ferrara) e Pelizzola (Adico Copparo) hanno testimoniato il valore dell'attività fisica come forma di prevenzione e di supporto al benessere, per la quale questa iniziativa riesce a generare consapevolezza e motivazione.

Per accedere nel gruppo di cammino è necessario prenotare una valutazione funzionale preliminare, da effettuarsi al Centro Esercizio Vita Medical Fitness presso la Città del Ragazzo (via Don Calabria 13, Ferrara). Con un contributo di 25 euro una tantum è possibile effettuare un primo incontro individuale che consiste in un colloquio con l'interessato, e nel testi di cammino con analisi/elaborazione dell'Indice di Funzionalità Cardiocircolatoria - Ifc e misurazione dei parametri metabolici. Questa seduta individuale è obbligatoria per l'avviamento al gruppo di cammino più idoneo.

Al termine della valutazione, insieme al report, verrà consegnato il kit Esercizio Vita per le camminate (zaino in tela e maglietta) con prospetto appuntamenti e regolamento.

L'iniziativa è supportata all'interno del progetto "Palestre della Salute per l'Attività Motoria Adattata" certificate dalla Regione Emilia-Romagna.

Chi è interessato potrà inserirsi anche a progetto avviato, previa prenotazione.

Per informazioni si può telefonare al 345 5984607 oppure mandare via email a info@eserciziovita.it

Ulteriori approfondimenti sul progetto a https://www.eserciziovita.it/camminata-della-salute/

