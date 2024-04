PUBBLICA ISTRUZIONE - Domande entro lunedì 15 aprile 2024 alle 13 Contributi a sostegno delle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi 2024: pubblicato l'avviso per i gestori privati

Il Comune di Ferrara, in qualità di capo fila del distretto Centro Nord, ha aderito, anche per il 2024, al "Progetto per la conciliazione vita-lavoro" promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Il progetto ha la finalità di offrire un sostegno economico alle famiglie che iscriveranno i loro figli ai Centri Estivi nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative.

Pertanto i soggetti gestori dei Centri estivi privati che intendano ospitare minori durante il periodo estivo e far usufruire alle famiglie dei contributi economici regionali devono aderire al Progetto regionale attraverso specifica domanda al Comune di riferimento del Distretto Centro Nord, sede dell'attività del centro estivo.

I requisiti richiesti per l'adesione al progetto sono: il rispetto della direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi ai sensi della l.r. n. 14/2008, oltre a quelli indicati dall'Avviso pubblico consultabile sul sito Istituzionale del Comune di Ferrara (www.comune.fe.it).

Per il Comune di Ferrara, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo mail, entro lunedì 15 aprile alle 13, all'indirizzo di posta certificata dei Servizi educativi scolastici e per le famiglie: istruzione@cert.comune.fe.it compilando il modulo "Domanda Adesione".

L'elenco dei servizi estivi, in possesso dei requisiti richiesti, ove sarà possibile usufruire dei contributi regionali verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ferrara.

A seguire, verrà aperta la possibilità, per le famiglie con ISEE fino a €. 24.000, di inoltrare sullo sportello telematico polifunzionale la domanda per il contributo per la frequenza nei Centri estivi che hanno aderito al "progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro".

Il contributo massimo erogabile per l'intera estate e di €. 300 per ciascun bambino/ragazzo con un limite di €. 100 per ogni settimana frequentata.

Sulla base delle domande pervenute, verrà elaborata e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ferrara, la graduatoria delle famiglie beneficiarie del contributo.

Il contributo verrà erogato, sulla base dell'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (€. 212.150 per il Distretto Centro Nord).

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione)