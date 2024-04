LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Provvedimenti in vigore da lunedì 8 aprile 2024 per circa 30 giorni A Pontelagoscuro un tratto di via Risorgimento chiuso al transito per i lavori di riqualificazione del Centro Civico

Per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione del Centro Civico di Pontelagoscuro, realizzati dal Comune di Ferrara nell'ambito dei progetti finanziati con il 'PNRR Rigenerazione urbana', da lunedì 8 aprile 2024 sono previste modifiche alla viabilità.

In particolare, sarà chiuso al transito (eccetto autorizzati) il tratto di via Risorgimento prospiciente il Centro Civico, ossia dal numero civico 2 fino a piazza Buozzi, in entrambi i sensi di marcia, fino al termine dei lavori, previsto dopo 30 giorni (salvo imprevisti meteo o di altra natura). Sarà consentito il transito pedonale e il transito carrabile ai residenti aventi l'accesso in tale tratto.

Il tratto di via Risorgimento che rimarrà percorribile, sarà a doppio senso di marcia.

Non sono previste modifiche all'accesso ed utilizzo dei parcheggi su piazza Buozzi.