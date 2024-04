BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 10 aprile 2024 alle 17 incontro con l'autore in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Torquato Tasso e il desiderio di unità": in sala Agnelli il libro di Corrado Confalonieri

Nell'ambito del ciclo "Una Costellazione di libri. Letture e conversazioni dell'Istituto di Studi Rinascimentali", mercoledì 10 aprile 2024, alle 17, la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara) ospiterà la presentazione del libro di Corrado Confalonieri "Torquato Tasso e il desiderio di unità. La «Gerusalemme liberata» e una nuova teoria dell'epica" (Carocci, 2022). Dialogherà con l'autore Cristina Montagnani (Università di Ferrara).

L'iniziativa è parte del calendario eventi 2024 dell'Istituto di Studi Rinascimentali e del Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara, in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte e il Servizio Biblioteche e Archivi .

La presentazione potrà essere seguita anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Forma alle origini della letteratura occidentale, l'epica è sempre stata teorizzata in contrasto con altri generi letterari, quelli che l'avrebbero perfezionata (come la tragedia secondo Aristotele) o che ne avrebbero in parte preso il posto, dal romanzo cavalleresco al romanzo moderno, il novel. Il volume riattraversa criticamente queste diverse fasi di teorizzazione - la poetica di Aristotele e quella di Orazio, le poetiche cinquecentesche, la filosofia di Hegel e le successive teorie dei generi letterari - per mettere in luce i motivi che ancora ostacolano la possibilità di vedere le ambiguità formali e ideologiche dell'azione eroica e dei testi che nel tempo hanno provato a raccontarla. Punto di riferimento teorico e interpretativo è la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, poema di cui viene presentata una lettura innovativa che supera la tradizionale dicotomia tra unità epica e varietà romanzesca dimostrando come l'unità sia un desiderio più che un risultato: un desiderio che la componente epica consente di esprimere ma che è questa stessa componente - e non quella romanzesca che pure apparentemente vi si oppone - a impedire di soddisfare.

Corrado Confalonieri è ricercatore in Letteratura italiana all'Università degli Studi di Parma. Si è formato in Italia e negli Stati Uniti con un dottorato all'Università degli Studi di Padova e un Ph.D. alla Harvard University, dove è stato anche Lauro de Bosis Postdoctoral Fellow in Italian Studies dopo aver insegnato presso la Wesleyan University. I suoi studi si concentrano sulla letteratura del Rinascimento, sulla poesia del Novecento, sulla teoria della letteratura e sul rapporto tra letteratura ed ecologia. È condirettore di "Parole rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione".

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

