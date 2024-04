POLITICHE SOCIALI - All'iniziativa ha partecipato l'assessore Cristina Coletti: "Vittoria della solidarietà. Grazie ad Andos, eccellenza del territorio" Edizione da record per "Cammin...Andos": in 300 per camminare insieme e raccogliere fondi per le donne operate al seno

In 300 in cammino per solidarietà e far sentire la vicinanza della città alle donne operate al seno o che stanno combattendo contro il carcinoma. È stata un'edizione che ha segnato il record di partecipanti la quinta di "Cammin...Andos", la camminata non competitiva di 7km che ieri mattina si è snodata lungo la cinta muraria, a partire da piazzale San Giorgio.

L'iniziativa è stata realizzata insieme da Csi (Centro Sportivo Italiano) e LyondellBasell, con il contributo economico dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, su proposta dell'assessore Cristina Coletti che ieri ha percorso l'intero giro insieme ai partecipanti.

"Una vittoria della solidarietà - ha detto l'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti -, in quella che è diventata una piacevole tradizione di inizio primavera, che vede riunirsi tanti cittadini per camminare insieme al fine di raccogliere fondi in nome della causa di Andos, associazione che da oltre 40 anni è al fianco delle donne che stanno attraversando, o hanno attraversato, momenti difficili nel percorso di lotta al carcinoma mammario. È un orgoglio vedere che la città ogni volta risponde sempre più numerosa, la testimonianza di quanto i ferraresi abbiano a cuore la causa dei più bisognosi. Queste sono occasioni importanti sia per promuovere il benessere sociosanitario, sia per conoscere da vicino le eccellenze del territorio come Andos a cui va la stima dell'Amministrazione per l'operatività, contraddistinta da competenza e sensibilità".

"Come presidente del Csi - ha dichiarato Enrico Venturini - siamo molto felici di vedere che la partecipazione sta aumentando di edizione in edizione. Ieri abbiamo raggiunto quota 300, con il il 90% di presenze composto da donne. È stata una giornata di grande gioia, che ha accompagnato sia gli esercizi di pilates proposti dagli istruttori prima della partenza della camminata, sia il momento conviviale del ristoro. L'aumento è un bel segnale, soprattutto per Andos a cui andrà tutto il ricavato per proseguire nell'attività in favore delle donne operate al seno".

La manifestazione "Cammin...Andos" sarà riproposta il prossimo ottobre, in occasione del mese della donna dedicata prevenzione del tumore alla mammella.

Nella foto principale: L'assessore Coletti con il presidente del Csi - Ferrara Enrico Venturini, la presidente di Andos Marcella Marchi e alcuni partecipanti prima della partenza

