SPORT E AMBIENTE - Presentata l'edizione 2024 con novità: villaggio delle associazioni, corsa con gli amici a 4 zampe, musica e plogging. Evento interamente 'plastic free' I 40anni di Vivicittà tra sport, rispetto dell'ambiente e promozione sociale

Una manifestazione nazionale che si terrà domenica 14 aprile, giunta alla quarantesima edizione, organizzata da Uisp Ferrara, patrocinata dal Comune di Ferrara e con il contributo di alcuni partner. I dettagli dell'evento sono stati presentati mercoledì mattina al bar Tiffany di Ferrara, dove sono intervenuti Andrea Maggi, assessore allo sport, Alessandro Balboni, assessore all'ambiente, Eleonora Banzi e Andrea De Vivo, rispettivamente presidente e vicepresidente Uisp Ferrara, oltre una rappresentanza di diverse associazioni di volontariato. "Fa molto piacere come amministrazione-ha spiegato l'assessore Andrea Maggi-sostenere eventi come questi, che si basa sull'attività fisica e movimento. Un altro valore aggiunto sarà la presenza di diverse associazioni di volontariato". La manifestazione Uisp VIVICITTA', si terrà domenica 14 Aprile con partenza e arrivo in piazza XXIV MAGGIO, corsa competitiva adulti e giovanili oltre la camminata non competitiva. Il programma in sintesi prevede il ritrovo dei partecipanti dalle 7.30 in piazza XXIV Maggio. Alle 9 partenza delle categorie giovanile sulle distanze di 300-500 e 1500 metri, poi alle 9.30 partenza gara competitiva (10km) in coda camminata non competitiva (5/10 km) e camminata con gli amici a quattro zampe, in collaborazione con la Lega del Cane.

"Abbiamo introdotto - ha proseguito Eleonora Banzi - diverse novità innanzitutto abbiamo coinvolto i ragazzi delle quarte del Liceo scientifico 'A. Roiti' ad indirizzo sportivo, che suddivisi in 4 gruppi hanno potuto vedere anche tutte le fasi di organizzazione di una manifestazione sportiva. La manifestazione è al 100% sostenibile; anche sui ristori useremo bicchieri completamente plastic free e il rifornimento acqua avverrà attraverso l'acquedotto. Inoltre, Legambiente in collaborazione con Cidas organizzerà un'attività di plogging. Altra novità di quest'anno è la presenza di un "Villaggio delle associazioni", ovvero siamo riusciti a coinvolgere molte delle associazioni di volontariato con cui abbiamo a vario titolo collaborazioni su progetti e manifestazioni nell'ottica di promuovere sempre di più il valore sociale dello sport e la presenza di Uisp con le associazioni all'interno del terzo settore. Non mancherà - ha continuato la presidente Banzi - un occhio di riguardo al ristoro grazie anche alla presenza dell'Associazione Italiana Celiachia".

Questa manifestazione denominata la "corsa più grande del mondo" abbraccia in un'unica, originale formula, atleti professionisti, sportivi della domenica e famiglie con la competitiva di 10km oltre alla passeggiata ludico motoria in tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati. Nello specifico Ferrara il percorso della competitiva e non competitiva attraverserà le vie del centro estense, per apprezzare le bellezze architettoniche e storiche su tutte il Castello Estense. Un'altra novità per l'edizione 2024 sarà la presenza della musica lungo il percorso, con gli artisti Jacopo Bonora al pianoforte della scuola amici della musica 'Frescobaldi' di Ferrara e Maurizio Caravita, voce e chitarra, della 'Solaris' di Argenta.

Alla partenza non mancherà il richiamo alle tradizioni della città di Ferrara, con la presenza degli sbandieratori della Contrada San Giacomo. "Si tratterà di un evento-ha precisato Andrea De Vivo-che vedrà molti atleti provenienti anche fuori provincia e regione, da segnalare anche l'atleta Federica Del Buono mezzofondista della nazionale italiana, medaglia di bronzo agli europei, allenata dal ferrarese Massimo Magnani, oltre Federico Valandro, Andrea Sgaravatto e Caterina Mangolini, quest'ultimi del nostro territorio ferrarese".

Ogni anno a Vivicittà viene individuato un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l'uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi. Per la 40^ edizione di Vivicittà, come Uisp Ferrara, è stato prevista la collaborazione e la presenza delle associazioni di Volontariato con cui collaboriamo nella promozione quotidiana del valore anche sociale e culturale dello sport e all'interno del Terzo Settore. Alle associazioni verrà destinata un'area, a loro dedicata, che abbiamo chiamato villaggio delle associazioni (Avis Ferrara, Centro donne giustizia, Legambiente, Lega del cane, AiC, Ado, Ant, Arcigay, Arci, Le Passeggiate di Agata, Anffas, Germoglio, Csv, Lilt, Centro salute mentale, Ail, Cidas, Contrada di San Giacomo e il Mantello.

Una delle principali novità dell'edizione 2024 del 'Vivicittà' è il coinvolgimento diretto del liceo scientifico 'Roiti' di Ferrara, che nell'ambito dei percorsi competenza trasversali per l'orientamento, saranno coinvolti 40 alluni delle classi quarte ad indirizzo sportivo. Un percorso di coinvolgimento che si è articolato attraverso incontri tematici, in cui si sono approfonditi ed illustrate tutte le 'fasi' (dal 05 febbraio al 14 aprille) su come organizzare un evento podistico, nello specifico 'Vivicittà'.

La manifestazione è al 100% plastic free. Vale a dire che nell'organizzazione della stessa non verranno utilizzate plastiche monouso. È un impegno che l'UISP ha preso in fase di concessione di patrocinio da parte del Ministero dell'Ambiente, nel rispetto della scelta congressuale di misurare le attività in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030. Nell'ottica di promuovere una manifestazione sempre più a impatto zero, oltre il primario valore dello sport e l'attenzione all'ambiente, sarà presente durante la manifestazione una delegazione di volontari coordinati e organizzati da LEGAMBIENTE i quali durante la manifestazione faranno l'attività di plogging raccogliendo rifiuti lungo tutto il percorso. "Un evento - ha concluso l'assessore Alessandro Balboni - che si svolge così all'aperto, fa piacere l'attenzione verso l'ambiente con le iniziative promosse con Legambiente e che sarà plastic free, come amministrazione ringraziamo gli organizzatori".

Una curiosità storica relativa alle prime due edizioni di Vivicittà è che si sono svolte sulla distanza della mezza maratona nel 1984 vinse Orlando Pizzolato mentre nel 1985 il ferrarese Massimo Magnani dall'anno successivo si passò all'attuale distanza, inizialmente il VIVICITTA' si teneva nella piazza centrale, per poi spostarsi in altre zone del centro estense.

(Comunicazione a cura di Uisp Ferrara)

