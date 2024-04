BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Fra il 13 aprile e l'11 maggio 2024 in via Arginone 320 a Porotto. Aperte le iscrizioni "Maestri di...Fumo!": alla Luppi quattro appuntamenti e una mostra dedicati a fumetto e origami

Sarà dedicata a fumetto e origami la rassegna di quattro appuntamenti e una mostra in programma fra il 13 aprile e l'11 maggio 2024 alla biblioteca comunale Luppi di Porotto (via Arginone 320). L'iniziativa, dal titolo "Maestri di...Fumo!", proporrà un percorso nell'arte del fumetto e vedrà protagonista Maurizio Pizzo, scenografo, esperto in arti visive, maestro di origami e autore dei lavori in mostra.

Programma:

Sabato 13 aprile, ore 10: inaugurazione della MOSTRA DI ORIGAMI di MAURIZIO PIZZO e presentazione di Riccardo Martinelli con improvvisazione poetica di Ferrante Zairo.

Sabato 20 aprile, ore 10: conferenza su Ken Parker (personaggio immaginario dell'epopea western creato dallo sceneggiatore Giancarlo Berardi e dal disegnatore Ivo Milazzo edito da Sergio Bonelli Editore e Panini Comics) a cura di Mario Bovenzi.

Sabato 27 aprile, ore 10: laboratorio sulla creazione dei personaggi del fumetto d'avventura italiano attraverso la tecnica giapponese dell'origami evidenziando le potenzialità espressive inesplorate insite in questa tecnica. Maurizio Pizzo sarà affiancato dal pittore Gaetano Cavalcanti che realizzerà, in diretta, i volti dei personaggi. L'attività è rivolta ai bambini a partire dai 10 anni e agli adulti.

Sabato 4 maggio, ore 10: conferenza sulla storia del fumetto d'avventura italiano dal Dopoguerra ad oggi a cura di Samuele Govoni.

Sabato 11 maggio, ore 10: conferenza sul fumetto d'oltreoceano (l'evoluzione del supereroe dagli esordi degli anni 30 alla crisi degli anni 80) a cura di Nicola Maietti

I lavori dell'artista Maurizio Pizzo rimarranno esposti dal 13 aprile all'11 maggio 2024; la mostra è visitabile durante l'orario di apertura della biblioteca.

Durante gli incontri, saranno a disposizione in omaggio per i partecipanti, riviste, gadget e fumetti grazie alla collaborazione delle librerie "Xenia" di Ferrara e "Delta comics" di Rovigo.



Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it



