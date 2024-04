BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 16 aprile 2024 alle 17 appuntamento per bambini in via Ferrariola 12, a Ferrara. Aperte le iscrizioni Tante storie dedicate alla scoperta della natura da ascoltare nel parco della Tebaldi

Proseguono le letture di storie dedicate alla natura proposte dalla biblioteca comunale Tebaldi ai bambini dai 3 ai 10 anni. Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 16 aprile 2024 alle 17 nel parco retrostante la biblioteca (ingresso da via Ferrariola 12 - San Giorgio, Ferrara), con Rita Finetti che leggerà tanti racconti divertenti di alberi, fiori e animali.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare contattando la biblioteca Tebaldi al numero 0532 64215.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: