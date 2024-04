POLITICHE SOCIOSANITARIE - La fontana di piazza Repubblica si colora sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 La fontana di piazza della Repubblica si illumina di rosso per sensibilizzare sulla donazione di organi

Una nuova occasione di sensibilizzazione. In concomitanza con la Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi, il Comune di Ferrara, su iniziativa dell'assessore alle Politiche Sociali, aderisce alla campagna diffusa dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) attraverso l'illuminazione di rosso della fontana di piazza della Repubblica, a lato del Castello Estense. Le luci si accenderanno nelle serate di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024.

L'obiettivo è informare i cittadini su una pratica fondamentale. Nel 2023 a Ferrara sono state donate 248 cornee, 33 organi e 18 tessuti. L'Emilia-Romagna è la prima Regione in Italia per tasso di donazione in rapporto alla popolazione residente.

Per esprimere la propria volontà occorre essere maggiorenni e non ci sono limiti di età alla donazione. Uno dei momenti in cui si può dichiarare la propria volontà di donare è al rilascio o al rinnovo della carta di identità. Il cittadino potrà manifestare il proprio consenso all'operatore, che provvederà a registrare la dichiarazione nel SIT, il database del Centro Nazionale Trapianti, consultabile 24 ore su 24 dai medici del coordinamento trapianti.