SPORT - Da venerdì 19 a domenica 21 aprile 2024 al Parco Bassani di Ferrara "Vulandra", tre giornate di Festival internazionale degli Aquiloni 2024

Torna "Vulandra - Festival internazionale degli Aquiloni 2024", la manifestazione giunta alla 44.ma edizione, in programma dal 19 al 21 aprile 2024 al Parco urbano Giorgio Bassani (via Bacchelli, Ferrara). L'iniziativa è stata presentata lunedì 15 aprile 2024 nella sala dell'Arengo della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore allo Sport Andrea Maggi, la consigliera regionale Marcella Zappaterra, la presidente di Arci Ferrara Francesca Audino e il presidente del Gruppo Aquilonisti Vulandra aps Maurizio Cenci con Lucia Laggia. Presenti in rappresentanza degli sponsor anche Saverio Alagna in rappresentanza di Conad e Sandro Berghi per il Gruppo Hera spa.

"Una manifestazione che è entrata ormai nel cuore dei ferraresi - ha sottolineato l'assessore Maggi - per tre giorni di festa e uno spazio didattico importante per avvicinare le persone a questo affascinante mondo. Ci aspettiamo una grande partecipazione per una kermesse di carattere internazionale, della quale ci tengo a rimarcare la totale accessibilità degli spazi".

"Anche noi come Regione sosteniamo questo evento - ha spiegato la consigliera regionale Zappaterra - importante per la storia di Ferrara, consolidata da 44 anni e che coinvolge un mondo intergenerazionale che punta in particolare su famiglie, giovani e bambini".

"La cultura dell'aquilonismo - ha ricordato la presidente di Arci Audino - è per noi un vanto per la città di Ferrara, che da anni promuoviamo e valorizziamo. Perché l'aquilone è uno strumento trasversale, in grado di toccare ambiti che vanno dallo sport, alla cultura, toccando arte e storia, ricreazione e aggregazione. Per far questo abbiamo puntato in particolar modo su un progetto didattico che ha coinvolto l'istituto comprensivo statale Cosmè Tura di Pontelagoscuro con undici classi che mettono insieme quasi 200 alunni e alunne, che saranno ospiti al parco urbano. Novità di quest'anno l'area ristoro 'Un morso al volo' con accompagnamento musicale dal vivo dalle 18 alle 20".

"Il Festival - ha spiegato Maurizio Cenci del Gruppo Aquilonisti Vulandra - è collocato in questo periodo perché si inserisce in un calendario internazionale di appuntamenti aquilonistici. Tra gli ospiti avremo il team degli aquilonisti italiani che hanno vinto il campionato europeo degli aquiloni acrobatici con le loro esibizioni; un aquilonista che mette in volo contemporaneamente 4 aquiloni acrobatici e partecipa a festival di tutto il mondo; dimostrazioni con aquiloni combattenti guidati da ragazzi pakistani; l'installazione del giardino di opere realizzate con i materiali degli aquiloni. La nostra missione è quella di promuovere e valorizzare la conoscenza dell'aquilone, che ha una storia molto ricca, con un'attività che ci vede impegnati tutto l'anno nelle scuole".

"Oltre 150 gli aquilonisti che parteciperanno - è intervenuta Lucia Laggia del Gruppo Aquilonisti Vulandra - con intere famiglie coinvolte. Prevista la presenza di giovani ma anche del centro terza età".

Tra gli sponsor, Saverio Alagna in rappresentanza di Conad ha ricordato: "Siamo impegnati da sempre a sostenere attività che restituiscono al territorio quello che lo stesso territorio ci dà. Perciò siamo lieti di partecipare, sostenendo un appuntamento legato allo sport, alla cultura e soprattutto alla solidarietà, in modo da poter dare concretezza a quello che è il nostro slogan e che sottolinea il valore delle 'persone oltre alle cose'".

LA SCHEDA - Da venerdì 19 a domenica 21 aprile torna l'appuntamento con VULANDRA - Festival Internazionale degli aquiloni nella splendida cornice verde del Parco Urbano "Giorgio Bassani" di Ferrara, una festa di tre giornate che colorerà il cielo della città.

La storica manifestazione, organizzata dal Gruppo Aquilonisti Vulandra aps e da Arci Ferrara aps, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna, giunge quest'anno alla sua 44° edizione.

"Vulandra" è un festival ad ingresso gratuito e si configura come un momento di aggregazione all'aria aperta per famiglie e per la cittadinanza ferrarese, oltre che per appassionati/e e professionisti/e di aquiloni provenienti da tutto il mondo. Con un'affluenza media di 10mila persone, è il festival di aquiloni più longevo d'Europa, nonché uno dei favoriti dalla cittadinanza di tutta la provincia per trascorrere giornate di svago e relax all'aria aperta.

Quest'anno il festival annovera la partecipazione di circa 150 aquilonisti provenienti da Italia (Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Piemonte) ed Europa (Germania, Austria, Francia, Svizzera). Insieme, offriranno al pubblico lo spettacolo delle loro esibizioni.

Tre giorni di volo libero e dimostrativo che inizieranno nel primo pomeriggio di venerdì 19 aprile, a seguito dell'inaugurazione alle 12:00, per proseguire mattina e sera del sabato e della domenica. In programma: esibizioni di volo acrobatico e non, laboratori creativi e sostenibili dedicati a infanzia e adolescenza, attività motorie e sportive, aggregazione e socialità, anche grazie alla presenza dell'area ristoro. Come ogni anno, il festival intende meravigliare e avvicinare all'arte e allo sport dell'aquilonismo i/le numerosi/e bambini/e che vi partecipano: per questo, tutti i giorni, alle 10.00 del mattino, sarà possibile partecipare ai laboratori gratuiti di costruzione di aquiloni, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, saranno distribuiti gli aquiloni offerti dagli storici sponsor Gruppo Hera Ferrara e Yara Italia spa. Proprio in quest'ottica, nel mese di marzosi è svolto, a cura di Gruppo Aquilonisti Vulandra aps, un progetto didattico di avvio e avvicinamento all'aquilonismo, con attività e laboratori che hanno coinvolto undici classi dell'Istituto Comprensivo statale "Cosmè Tura" e che termineranno con la visita da parte delle scolaresche al festival nella mattinata di venerdì 19, per finalizzare in una sessione di volo collettiva i principi e gli insegnamenti del progetto, nonché per permettere ai/lle giovani allievi/e di far volare gli aquiloni costruiti con le loro mani.

Dopo la sperimentazione delle scorse edizioni, anche quest'anno verrà allestita "Un morso al volo!", l'area ristoro del Festival, dove tutti i giorni, dalle 10 alle 21, sarà possibile trovare food truck e stand con opzioni dolci e salate, vegetariane e vegane, per tutte le esigenze, grazie alla partecipazione di: Mò che Tigelle, Bastian Contrario, La Vegana e La Creperia; inoltre, il parcosarà impreziosito dalla zona bar gestita dal Circolo Arci Bolognesi.

A partire dalle 18, il momento dell'aperitivo verrà accompagnato da musica fin dopo il tramonto, grazie ai concerti acustici di Magnolia e Navigli, in collaborazione con il Conservatorio G.Frescobaldi e Sonika. Un importante appuntamento musicale si svolgerà, inoltre, venerdì 19 alle ore 16.30 con la sfilata musicale della marching band Los Pagayos direttamente dalla Francia (Fleurance), grazie alla collaborazione con il Comune di Voghiera.

Tra le acrobazie e i colori dei protagonisti aquiloni, attorno al campo di volo si svolgeranno come sempre tante attività collaterali dirette in particolar modo a infanzia e adolescenza e incentrate su benessere psico-fisco e sostenibilità ambientale: oltre all'immancabile parco dei giochi gonfiabili dei Fratelli Bisi, attorno agli stand del festival ci saranno laboratori creativi disostenibilità ambientale a cura di Gruppo HERA spa, attività in inglese a cura di KIDS&US Ferrara, laboratori di disegno, fotografia e serigrafia, attività sportive a cura di UISP e Polisportiva Putinati, lezioni di yoga all'aria aperta grazie a Prana Studio.Durante il Festival, per chiunque desideri un aquilone da far volare, sarà possibile acquistarli in loco presso lo stand InfoPoint di ARCI Ferrara APS. Oltre a ciò sarà possibile ammirare e comprare le creazioni artigianali nel settore creativi e informarsi presso gli stand di Medici Senza Frontiere, Associazione NOI e Canile di Ferrara, nonché visionare le mostre GAS GAS Kite e Ferrara in Circolo, nella zona espositiva.

Il Parco Urbano di Ferrara dispone di sentieri privi di pendenza che consentono di raggiungere tutti gli stand della manifestazione. Sul sito www.vulandra.it è disponibile una mappa per l'accessibilità che indica col tratteggio blu i percorsi consigliati per uno spostamento più agevole.Vulandra 2024 è organizzato dal Gruppo Aquilonisti Vulandra APS e Arci Ferrara APS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ferrara e della Regione Emilia Romagna, con la collaborazione di e il prezioso contributo di Gruppo Hera Ferrara, Yara Italia S.p.A., CONAD, CIDAS, CPS Il Quadrifoglio, Fratelli Bisi, Unaway Hotel Occhiobello, Globalambiente, Suono&Immagine, Zazie. Si ringrazia vivamente per la collaborazione la Compagnia Arcieri e Balestrieri Filippo degli Ariosti.

Le informazioni e gli aggiornamenti relativi al festival sono disponibili sull'evento Facebook "Vulandra 2024 - Festival Internazionale degli Aquiloni a Ferrara", e sul profilo Instagram @Vulandra.

Tutte le informazioni su laboratori e corsi saranno disponibili in loco presso lo stand InfoPoint di ARCI Ferrara APS.

Per altre informazioni: sito web vulandra.altervista.org/ita/, email info@arciferrara.org, tel. 0532 241419

-----------------------------------------------------------------------------------------

In materia di regolamentazione della circolazione urbana, sono previsti provvedimenti di viabilità.

Da mercoledì 17 a lunedì 22 aprile 2024 ci sarà un'area di sosta riservata ai mezzi dell'organizzazione nell'area interna al parcheggio nella zona prospiciente al campo adibito a tiro con l'arco.

Da venerdì 19 a domenica 21 aprile 2024 nello spazio antistante l'ingresso della piscina comunale c.n. 103 di via Bacchelli, lato sinistro, sarà istituita un'area riservata ai disabili pari ad uno stallo di sosta. Un'area di sosta di tre stalli riservati ai diversamente abili, verrà identificata nella zona antistante l'ingresso pedonale interno.

Immagini scaricabili: