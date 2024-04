POLITICHE SOCIALI - L'iniziativa domenica a Palazzo della Racchetta. Ass. Coletti: "La città ha risposto presente ad una delle tante iniziative in grado di toccare la sensibilità" La beneficenza sfila in passerella: tanta partecipazione per l'iniziativa a sostegno di Ado

La solidarietà in passerella. Si è tenuta nel pomeriggio di domenica la sfilata di beneficenza organizzata a Palazzo della Racchetta di via Vaspergolo nell'ambito della rassegna "La Voce degli Alberi", promossa per sostenere alcune realtà associazionistiche del territorio ferrarese come la Fondazione Ado e la Fondazione Dalla Terra Alla Luna.

Domenica le modelle hanno sfilato con abiti donati dalla cittadinanza davanti a 150 persone, fra le quali era seduta anche l'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti. Lo scopo dell'iniziativa era infatti raccogliere fondi da destinare alla prosecuzione delle attività realizzate in ambito oncologico in hospice, ma anche a domicilio, dalla Fondazione Ado.

"L'oncologia è un ambito difficoltoso - ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti -, da affrontare con perseveranza e con l'aiuto di tutti. Ado è un modello unico per il territorio, anche per le tante iniziative aggregative realizzate in grado di toccare la sensibilità della città, che anche in questa circostanza ha risposto presente. Non finiremo mai di ringraziare e sostenere la Fondazione Ado per quanto offre a Ferrara, per il supporto alle persone che attraversano un percorso di cura e per la grande umanità dimostrata a pazienti e famiglie. Rivolgo il plauso anche al mondo delle associazioni, capaci di coinvolgersi a vicenda e di fare squadra. Grazie a Palazzo della Racchetta e a tutti i partner per questa rinnovata sensibilità".

Oltre al Comune di Ferrara e a Palazzo della Racchetta, la sfilata si è potuta realizzare con il contributo operativo di Silvy Beauty e Alela Parrucchieri.

Nella foto, da sinistra: Claudio Fochi (figlio della pittrice a cui è dedicata la mostra a Palazzo della Racchetta); Assessore Cristina Coletti; Enrico Ravegnani (promotore dell'evento); Gisella Rossi (presidente Fondazione Ado)

