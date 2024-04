TURISMO - Presentati i risultati del programma di promozione locale 2023. Un nuovo volto strategico per la promozione della città e del territorio "FEel The History - Ferrara Capitale del Rinascimento: spazi, storie, monumenti"

Ferrara, 17/04/2024. Presentati stamane in conferenza stampa tenutasi presso la sala Arengo della residenza municipale di Ferrara, i risultati delle azioni realizzate nell'ambito dei finanziamenti di Destinazione Romagna relativi al Programma Turistico di Promozione Locale 2023 "FEel The History - Ferrara Capitale del Rinascimento: spazi, storie, monumenti".

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'Assessore al Turismo Matteo Fornasini e Patrizia Guidi, presidente di Po Delta Tourism e Co.ge.tur, due delle aziende della rete temporanea di imprese - insieme a Dinamica Media, Studio Borsetti e Elite Island - che da settembre 2022 affianca l'Amministrazione nel progetto di promo-commercializzazione turistica INFERRARA.

Il progetto, realizzato sotto la direzione dell'Ufficio Turismo del Comune e con l'assistenza tecnica di Po Delta Tourism e Dinamica Media per la progettazione turistica e il graphic design, si è focalizzato sulla progettazione di nuovi materiali informativi per turisti e operatori di settore. È stata rivista inoltre l'intera immagine coordinata della MyFE Card, la carta turistica della città, sulla quale l'Assessorato insieme all'RTI sta sviluppando nuove azioni volte a promuoverne non solo l'utilizzo da parte dei turisti, ma anche l'adesione da parte delle attività commerciali della città.

"L'obiettivo è stato quello di posizionare con migliore e maggiore rilievo Ferrara all'interno della Destinazione Turistica Romagna, integrando la nostra immagine con quella della Destinazione stessa, in linea con il piano di marketing turistico della Regione - afferma l'Assessore Fornasini -.

A questo fine abbiamo ritenuto necessario dare un volto più fresco e attuale ai nostri materiali di promozione turistica. Depliant, libretti e altri materiali informativi utili in cui trovano spazio le diverse anime della nostra città, che in questi anni abbiamo promosso con continuità, ma anche la provincia, perché siamo convinti che l'area vasta sia un incredibile punto di forza per il nostro turismo e per l'offerta da proporre ai visitatori".

La progettazione e realizzazione dei contenuti è stata guidata da una precisa strategia turistica, che ha stabilito obiettivi ai quali i nuovi materiali sono funzionali.

"Tutti i prodotti mirano alla valorizzazione delle diverse peculiarità che caratterizzano Ferrara e il prodotto turistico da essa espresso. Sono stati messi in luce spazi, monumenti ed elementi che la rendono una delle città simbolo della cultura rinascimentale, ma anche gli ampi spazi verdi, il fiume e in generale la sua anima slow, l'enogastronomia e gli eventi.

Un'impostazione che può dare al turista spunti interessanti anche per visitare la città in periodi diversi e a più riprese, favorendo la destagionalizzazione e, una maggiore permanenza in città, che può anche esserevista anche come base per la scoperta della provincia" - dice Patrizia Guidi -.

"Con lo scopo di valorizzare la progettazione turistica, impegnata a far risaltare le peculiarità del territorio, il concept grafico ha voluto tradurre queste ultime inglobandole in una sorta di taccuino illustrato declinato sui diversi prodotti realizzati.

Nella mappa a strappo e nella bike map, per loro natura strumenti di orientamento, il segno grafico è funzionale soprattutto a fornire punti di riferimento precisi rispetto agli itinerari proposti.

Nel pieghevole dedicato a città e provincia il segno grafico contribuisce invece alla creazione di diversi livelli di lettura adatti a diversi target di pubblico, dai visitatori più o meno attenti ai tour operator in fiera, ma anche alle famiglie.

Inoltre, le diverse suggestioni illustrate - dai punti di interesse cittadini fino a quelli provinciali, passando da eventi e gastronomia - arricchiscono, e al contempo alleggeriscono, la corposa parte testuale creando un ricco immaginario rispetto al territorio."

I MATERIALI REALIZZATI

Mappa della città di Ferrara con indicazione dei percorsi turistici - versione unica italiano/inglese

La mappa della città è stata progettata in modo da essere uno strumento pratico, informativo ed esteticamente piacevole, una guida che consente di pianificare in modo efficiente le visite ai vari luoghi d'interesse, ottimizzando l'esperienza turistica generale.

Uno strumento che rende semplice per i turisti l'orientamento all'interno della città, guidandoli, grazie agli itinerari segnalatati, attraverso esperienze culturalmente ricche e diverse, magari anche meno conosciute.

Pieghevole di approfondimento sulla città di Ferrara e sui punti di interesse della provincia

5 versioni in 5 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco).

Uno strumento utile per approfondire la conoscenza della città ma anche del territorio che la circonda, con indicazione dei maggiori punti di interesse artistico, culturale e naturalistico della provincia. Una visione d'insieme che permette di mettere in luce la varietà e l'unicità delle esperienze offerte dalla città e dal territorio provinciale, mostrando come queste siano parte di un unico grande "ecosistema" turistico.

Bike map da manubrio dedicata al percorso cicloturistico delle Mura Storiche

2 versioni: italiano e inglese

Le Mura Storiche, luogo per eccellenza del turismo slow cittadino e adatte anche ai ciclisti meno esperti, danno uno spunto ideale per promuovere il turismo sostenibile e l'esplorazione attiva del patrimonio culturale e naturale della città in bicicletta. La mappa facilita l'orientamento e l'arricchimento culturale del cicloturista, il tutto garantendo una facilità di lettura, con un design che si adatta al manubrio della bicicletta per una consultazione pratica durante il percorso.

MyFE Card, nuova veste grafica e materiale promozionale

Il design della nuova Myfe Card è stato progettato in ottica di modernizzazione dell'immagine della card esistente, seguendo le linee guida di Destinazione Turistica Romagna.

La scelta di mantenere una card cartacea è mossa dalla volontà di lasciare al turista anche un piccolo souvenir della sua permanenza a Ferrara, caratterizzato da un pattern unico e ferrarese.

Anche le cartoline promozionali dedicate a turisti e commercianti sono caratterizzate da diversi pattern grafici "ferraresi", che richiamano le quattro principali aree tematiche di interesse turistico: arte e cultura, turismo slow, enogastronomia ed eventi.

Un formato pratico per promuovere l'acquisto della card, ma anche l'adesione al progetto da parte degli esercizi commerciali cittadini.

Tutti i materiali promozionali saranno in distribuzione allo IAT di Ferrara a partire dai prossimi giorni, e scaricabili dalle sezioni download di ferrarainfo.com e inferrara.it

Immagini scaricabili: