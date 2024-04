SCUOLA - Sopralluogo al cantiere di via Ippogrifo in zona Rivana Nido I Girasoli di Ferrara, proseguono i lavori per ampliare la stuttura

Proseguono i lavori al nido I Girasoli, a Ferrara in via Ippogrifo (zona Rivana). Un sopralluogo sul cantiere è stato fatto nei giorni scorsi, martedì 16 aprile 2024, al cantiere del nido Girasoli alla presenza dell'assessore comunale alla Pubblica istruzione, del dirigente del Servizio Edilizia Massimo Cavallin, del progettista e direttore lavori, architetto Duccio Pierazzi, del direttore tecnico dell'impresa Cantieri spa Stefano Bulligan e dei tecnici del Comune.

La nuova struttura ospiterà un totale di 40 bambini suddivisi in due sezioni costituite da 17 piccolissimi (0-1 anno) e 23 medi/grandi (2-3 anni), che si aggiungono ai 47 della struttura esistente, (47 bambini in tre sezioni) per un totale di 87 posti bambino divisi in 5 sezioni di cui 2 lattanti.



La conclusione dei lavori è prevista per il mese di gennaio 2025.

Il cantiere si inserisce nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR. Il finanziamento fa parte della Misura M4C1I0101, che riguarda il 'Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia'.

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - alcuni momenti del sopralluogo al cantiere del Nido I Girasoli con l'assessore comunale alla Pubblica istruzione- Ferrara, 16 aprile 2024

Immagini scaricabili: