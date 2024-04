POLITICHE SOCIALI - Domenica 21 e sabato 27 aprile 2024 con il patrocinio dell’assessorato: Fondi destinati alle attività della Fondazione Ado Alla Sala Estense si apre il sipario per due spettacoli solidali dedicati alle famiglie

Arrivano sul palco della Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara) "Le Avventure di Peter Pan" e "In fondo al mar", i due spettacoli organizzati da Feshion Eventi che si terranno domenica 21 aprile e sabato 27 aprile 2024, entrambi alle 17, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle attività assistenziali della Fondazione Ado realizzate in ambito oncologico.

L'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara ha concesso il patrocinio alle manifestazioni, in quanto si tratta di due iniziative indirizzate alle famiglie per avvicinare i cittadini, attraverso l'intrattenimento, alla cultura solidale. Sono numerosi gli eventi nati dalla sinergia fra Fondazione Ado e Feshion Eventi, volti a raccogliere fondi per proseguire le fondamentali attività della Fondazione che fa tantissimo per il supporto, a domicilio ma anche in hospice, delle persone con malattie oncologiche o con patologie evolutive in fase avanzata. Un'opera importante per il territorio, in grado di proseguire con qualità anche grazie al calore delle realtà associative che si uniscono ad Ado nel perseguimento della sua mission.

"C'è sempre da ringraziare il Comune di Ferrara, l'assessore alle Politiche sociali e Feshion Eventi con cui è nata una bellissima e sincera collaborazione" afferma Sabina Mirabella, consigliere della Fondazione Ado.

"Abbiamo pensato di produrre - dichiara Alessandra Scotti, responsabile di Feshion Eventi - due nuovi spettacoli che riprendono due tra le fiabe più amate dai bambini: Peter Pan e la Sirenetta. Siamo felici ed orgogliosi di metterli in scena per la prima volta nella nostra città, con lo scopo di sostenere una realtà che ci sta a cuore come la Fondazione Ado".

L'ingresso al teatro sarà consentito a partire dalle 16.30. Al termine dello spettacolo, della durata di circa 45 minuti, attori e performers saranno a disposizione per foto e saluti con i bambini. Per gli adulti il costo del biglietto è di 12 euro; 10 euro per i bambini dai 2 anni in su.

Per informazione e prenotazioni seguire il link al sito di Feshion Eventi (https://feshioneventi.it/prodotto/peter-pan-sala-estense/) oppure rivolgersi alla Fondazione Ado via telefono (0532/972400) oppure email (ufficio.iniziative@adohtf.it).

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - le locandine dei due eventi e l'assessore comunale alle Politiche sociali con la consigliera di Ado Sabina Mirabella e la referente di Feshion Eventi Alessandra Scotti

Immagini scaricabili: