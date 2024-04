FIERE E MERCATI - Domenica 21 aprile 2024 dalle 10 alle 20 in piazza XXIV Maggio "Acquedotto in Festa": una giornata di appuntamenti gratuiti dedicati alle famiglie

"Acquedotto in Festa" è un'iniziativa con target Family in programma per domenica 21 aprile 2024 dalle 10 alle 20 in piazza XXIV Maggio, a Ferrara (lato scala d'ingresso al centro L'Isola del Tesoro, dalla parte opposta dell'area con la statua monumentale riservata al parcheggio dei residenti per la partita di calcio). Un appuntamento creato per promuovere una zona meno frequentata di Ferrara, seppur molto suggestiva e adatta per i bambini, per la struttura ad anello e la sua naturale delimitazione rispetto alla strada.

L'area verrà resa per tutta la giornata teatro di iniziative dedicate alle famiglie, raccogliendo una serie di iniziative in grado di richiamare un pubblico vasto e variegato, ovvero:

- Un mercatino di creativi ed hobbisti, in collaborazione con "LM Show", agenzia specializzata in questo settore

- Una ricca area baby con numerose aree ludiche dedicate ai bambini di diverse età, in particolare: i giochi antichi con 15 postazioni di giochi in legno che richiamano quelli con cui trascorrevano i pomeriggi i nostri avi; l'area "Big Feshion Eventi; l'area "Big Mattoncino" con circa 1000 mattoni giganti colorati, l'area "Brick Table" con 12 tavolini e migliaia di lego piccoli per stimolare la motricità fine e la fantasia dei bambini; il circuito "Mini Formula Kids" con 12 macchinine rosse a pedali che richiamano le Ferrari sui circuiti di Formula 1 e il "Cantiere dei Piccoli" con 15 trattori a pedali con cui i bimbi si divertono a simulare operazioni in cantiere da "piccoli operai"; una postazione Truccabimbi.

- Un Maxi Gonfiabile in collaborazione con la famiglia Da Ronche

- Una zona ristoro con 2/3 truck food

Trattandosi di una zona meno centrale rispetto alla piazza e ai parchi più frequentati dalle famiglie, e alla luce del grande apprezzamento di iniziative svolte in passato nella stessa location, le attività per i bimbi saranno libere e gratuite, accessibili a tutti grazie al supporto dell'Amministrazione comunale.

L'allestimento e il disallestimento dell'evento si svolgeranno nel corso della stessa giornata.

