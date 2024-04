POLIZIA LOCALE - Comunicato congunto interforze del 19 apprile 2024 Forze di Polizia ancora in campo in un servizio congiunto e sinergico nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

Forze di Polizia ancora in campo in un servizio congiunto e sinergico convenuto nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile le pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno concentrato la loro attenzione alle frazioni di Cassana, Porotto e alla Via Modena dove, (come evidenziato dalla foto scaricabile in fondo alla pagina), sono stati effettuati dei posti di controllo per l'identificazione e il controllo dei conducenti e di colori i quali, per circostanze di tempo e di luogo, risultavano sospette.

Nel corso di questo specifico controllo sono stati complessivamente controllati 47 veicoli, elevate alcune sanzioni e identificate 41 persone.

Per una di queste, accompagnata in caserma per identificazione, è scattato l'arresto per violazione all'art. 13 comma 13 ter del Testo Unico Immigrazione.

Una delle pattuglie della Polizia Locale ha eseguito controlli mirati anche nelle frazioni di Casaglia, Ravalle e Porporana senza accertare irregolarità.

(Comunicato congiunto forze di Polizia)

Immagini scaricabili: