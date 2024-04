ILLUMINAZIONE - La fontana di Piazza della Repubblica a Ferrara si colora lunedì 22 aprile 2024 Illuminazione verde per la "Giornata mondiale della Terra 2024"

In occasione della "Giornata mondiale della Terra - Earth Day 2024", la Giunta del Comune di Ferrara ha disposto per la serata di oggi, 22 aprile, l'illuminazione di colore verde per la fontana di Piazza della Repubblica.

L'amministrazione comunale di Ferrara aderisce così all'iniziativa internazionale di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del pianeta, che si celebra il 22 aprile di ogni anno.