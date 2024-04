FIERA DI SAN GIORGIO - Da martedì 23 a giovedì 25 aprile 2024 in viale Alfonso I d'Este Torna la Fiera-mercato di San Giorgio con 150 bancarelle, attrazioni e giostre

Fiera-mercato di San Giorgio che giunge alla 40esima edizione quella in programma come da tradizione nell'area di viale Alfonso I d'Este da martedì 23 a giovedì 25 aprile 2024 con oltre 150 bancarelle, attrazioni e divertimento per giovani e famiglie.

Per consentire lo svolgimento dell'iniziativa sono previste come consueto modifiche alla viabilità, consultabili alla pagina www.cronacacomune.it/notizie/52369/le-modifiche-al-traffico-la-fiera-di-san-giorgio-2024.html.

In concomitanza con la Fiera continueranno ad essere presenti nell'area della "montagnola" le Giostre del luna park di San Giorgio, che rimarranno a disposizione fino al 5 maggio.

Completa il quadro degli eventi previsti nell'area, la Festa di San Giorgio "Taverne all'ombra del campanile", da sabato 20 fino a domenica 28 aprile 2024 con un ricco programma di appuntamenti organizzati tra la basilica di San Giorgio e la sede della Contrada di via Ravenna, nel borgo di San Giorgio.

