BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Venerdì 26 aprile 2024 alle 17 incontro in via Arginone 320 a Porotto. Aperte le iscrizioni Gli scrittori Cinzia Bomoll e Gianluca Morozzi si raccontano

Saranno la scrittrice Cinzia Bomoll e lo scrittore Gianluca Morozzi i protagonisti, venerdì 26 aprile 2024 alle 17, dell'incontro letterario in programma alla biblioteca comunale Luppi di Porotto (via Arginone 320). Gli autori si presenteranno a vicenda parlando dei loro ultimi libri. Gianluca Morozzi presenterà un'anteprima del suo ultimo libro e Cinzia Bomoll presenterà "Non dire gatto" (Ponte delle Grazie Edizioni, 2023).

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

