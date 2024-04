VIABILITA' - Provvedimenti in vigore nella mattinata di domenica 28 aprile 2024 dalle 9 Modifiche al traffico per la "Caminada par San Zorz- Trofeo Avis 2024"

In occasione della camminata ludico motoria "Caminada Par San Zorz - Trofeo Avis", organizzata dalla Polisportiva Ferrariola in collaborazione con la Contrada di San Giorgio, per la mattinata di domenica 28 aprile 2024, nelle strade cittadine inserite nel percorso di gara, a partire dalle 9, sarà sospesa la circolazione dei veicoli per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei concorrenti.

La manifestazione prevede il concentramento dei partecipanti in piazza San Giorgio e prosecuzione lungo il percorso: Ponte di San Giorgio, viale Volano (ciclabile), sottomura di via Quartieri, via Bartoli, attraversamento di via San Maurelio, viale Marco Polo (Sottomura), sottomura fino a via Pomposa, attraversamento pedonale, sottomura fino a piazzale San Giovanni (farmacia), Rampari di San Rocco (salita sulle mura), Montagnone, Bagni Ducali, via Marco Polo, via San Maurelio, Ponte di San Giorgio ed arrivo in piazza San Giorgio.