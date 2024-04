BILANCIO DI MANDATO - Fascicolo distribuito su carta all'Urp, uffici decentrati e frazioni. Contenuti consultabili anche online sul sito cipuoicontare.it “Ci puoi contare”, una pubblicazione di 48 pagine a disposizione dei cittadini con il bilancio di fine mandato del Comune di Ferrara

Quarantotto pagine per conoscere gli interventi, le infrastrutture e i progetti che l'Amministrazione comunale di Ferrara ha realizzato in questi cinque anni di mandato, da giugno 2019 ad oggi.

È questo il contenuto del la pubblicazione "Ci puoi contare - Bilancio di fine mandato 2019-2024" a disposizione di tutti i cittadini che ne faranno richiesta all'URP-Ufficio relazioni col pubblico di piazza Municipio 23 a Ferrara.

I contenuti sono consultabili anche online sul sito https://cipuoicontare.it/ mentre per scaricare l'intera brochure è sufficiente cliccare su questo link: https://tinyurl.com/bilanciodimandato.

Così come prevede la normativa, il bilancio di mandato di questi primi 5 anni è stato fatto in una logica di trasparenza tra amministratori e cittadini. La versione cartacea può essere ritirata, oltre che all'Urp di piazza Municipale, negli uffici decentrati, in altri luoghi di aggregazione e sarà distribuita nelle frazioni attraverso l'ufficio mobile.

Introdotto da un intervento riassuntivo del Sindaco di Ferrara, il fascicolo contiene tutti i dati dei diversi settori e ambiti in cui il Comune ha operato. Un'ottantina di fotografie a colori documentano e illustrano alcuni dei principali ed emblematici eventi e progetti realizzati.

Le tematiche sono suddivise in sette capitoli. Si parte dalla "Città Energica" che fa il punto sui grandi eventi - con 53 mostre, 230 concerti dal vico e 300 eventi di teatro, danza, spettacolo - per proseguire con i grandi progetti di cui si sono poste le basi grazie ai 111 milioni ottenuti attraverso il Piano nazionale ripresa resilienza-Pnrr. Si prosegue con il capitolo dedicato alla "Città sicura", che analizza gli interventi nel quartiere Gad, quelli della Movida sicura, il lavoro della Polizia locale e il sistema di video sorveglianza.

Il capitolo sulla "Città protagonista del cambiamento" tratta il criterio di assegnazione delle case popolari, i conti del Comune, l'attenzione per le imprese del territorio e le nuove regole per il mercato. Quello sulla "Città verde" descrive le opere di forestazione urbana, il ciclo dei rifiuti, il riuso dell'acqua, la rivoluzione delle piazze e la valorizzazione delle Mura con un chilometro all'anno. La "Città a misura di famiglie" riassume i servizi ai cittadini, i nuovi servizi per i più piccoli e le politiche giovanili. Con il titolo "Città dinamica" vengono affrontati i temi di digitalizzazione dei servizi, l'attenzione per gli operatori economici della città, il recupero dei beni storici, il rinnovamento della macchina amministrativa e delle società partecipate.

Infine, la "Città che guarda al futuro" illustra il disegno del nuovo Piano urbanistico generale-PUG, i finanziamenti ottenuti grazie ai progetti europei, la valorizzazione del ghetto ebraico di Ferrara come capofila di un circuito internazionale, il nuovo palazzetto dello sport previsto in Foro Boario, quello di rigenerazione dell'aeroporto di San Luca e gli interventi di rigenerazione urbana di via Beethoven intorno all'ex palazzo degli specchi, senza dimenticare la Casa dell'Ortolano in corso d'opera nel sottomura e il Palazzone di Marrara.