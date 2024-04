SCUOLA - Esperienza scientifica per le primarie e secondarie di primo grado con allestimento a San Bartolomeo in Bosco Conoscere l'Universo, risparmiare energia e ridurre l'inquinamento luminoso: 400 alunni coinvolti nelle scuole delle frazioni

Oltre 400 gli studenti di una ventina di classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo ferrarese Alberto Manzi sono stati coinvolti in cinque giornate da venerdì 19 a martedì 30 aprile 2024 nell'iniziativa itinerante di carattere scientifico dedicata all'esplorazione dell'Universo con il titolo "Il cielo, l'altra metà del paesaggio".

Le classi coinvolte sono quelle delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. Gli studenti si sono alternati sperimentando varie esperienze: il laboratorio "Il Sole fonte di vita ed energia"; l'osservazione del Sole attraverso il telescopio; la pesatura sulla bilancia astronomica con tuta spaziale e foto dalla Luna.

Nell'atrio della scuola secondaria di San Bartolomeo in Bosco è stato posizionato il Planetario con la cupola gonfiabile per interni, che ha una capienza di 25 posti. Oltre all'osservazione delle stelle, uno spazio è stato dedicato al telescopio per l'osservazione del sole e un altro spazio per provare l'esperienza di indossare una tuta spaziale con la possibilità di fare una foto con sfondo lunare, per l'installazione di una bilancia spaziale, per conoscere come il proprio peso varia da pianeta a pianeta.

Il progetto - è spiegato nella nota descrittiva - nasce per promuovere la cultura del risparmio energetico, la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso e la divulgazione delle norme per la sua riduzione e per il risparmio energetico. L'obiettivo è quello di offrire agli alunni un percorso ludico di conoscenza dei cicli vitali che regolano il cosmo, degli elementi che abitano il cielo e la Terra attraverso l'utilizzo di un Planetario digitale e del laboratorio sul "Sole fonte di vita e di energia".

L'iniziativa è stata promossa e finanziata dall'Amministrazione Comunale di Ferrara attraverso l'assessorato alla Pubblica istruzione.

Immagini scaricabili: