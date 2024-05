BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 4 maggio 2024 dalle 10 in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Iniziative gratuite Alla Bassani un sabato mattina tra laboratori, giochi, incontri e arte per grandi e piccoli

Mattinata ricca di appuntamenti e incontri, per grandi e piccoli, quella di sabato 4 maggio 2024, dalle 10, alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

Le iniziativa sono a partecipazione gratuita.

Per info: tel.0532797477-414 - mail: info.bassani@comune.fe.it - http://archibiblio.comune.fe.it

Gli eventi in programma:

- Sabato 4 maggio 2024, ore 10

Che cavolo guardi? - Primo incontro

Laboratorio di cronaca e critica teatrale ideato e condotto da Michele Pascarella

Quando guardo cosa guardo e soprattutto come guardo?

Ecco un breve percorso per accorgerci che il modo in cui guardiamo le cose cambia le cose. Per «guardarsi guardare», direbbe il filosofo.L'occasione: la prima edizione di Rabicano - Festival Internazionale di Teatro per gli spazi aperti, in programma a Ferrara dal 3 al 12 maggio, a cura di Teatro Nucleo, che nel 2024 compie 50 anni. L'oggetto da guardare: alcuni spettacoli, molto diversi tra loro. Guardarli e poi raccontarli. Separando il più possibile quello che si vede dalla propria opinione: sono entrambe cose importanti, ma sono -appunto- cose diverse. Racconteremo gli spettacoli che vedremo con parole scritte. Ma anche con disegni, volendo, o in altre forme. Attraverso una grande quantità di esempi (dalla storia del teatro, delle arti visive e della letteratura), di esercizi di sguardo e di scrittura e di dialoghi cercheremo di divenire spettatrici e spettatori (e più largamente, cittadine e cittadini) un po' più consapevoli. A tale scopo sono previste anche piccole presentazioni delle artiste e degli artisti presenti al Festival e in alcuni casi (in via di definizione) incontri con loro, pre o post spettacolo. Il laboratorio è gratuito, ed è pensato per persone di ogni età e provenienza: non è richiesta alcuna competenza specifica, solo la curiosità e la voglia di interrogarsi sul gesto elementare e decisivo dello sguardo e su come esso, spesso in maniera inconsapevole, crei il reale. Guardare, raccontare, accorgersi: si tratterà, in definitiva, di cercare quella diminuzione di sé che sola permette al mondo, anche quello strambo della scena, di rivelarsi.

Il laboratorio si terrà in occasione del Festival Internazionale di Teatro per gli Spazi Aperti, organizzato da Teatro Nucleo in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale e Ferrara Arte.

La Biblioteca Bassani ospiterà due dei tre appuntamenti dedicati al laboratorio di sguardo:

Sabato 4 maggio, ore 10-12.30: Biblioteca Bassani, incontro introduttivo e presentazione del programma

Venerdì 10 maggio, ore 17-19: Luogo segreto

Sabato 18 maggio, ore 10-12.30: Biblioteca Bassani, incontro conclusivo

---

- Sabato 4 maggio 2024, ore 10

Gioca con Harry Potter!

Game corner alla Bassani

Celebriamo l'Harry Potter Day con una mattina dedicata ai giochi da tavolo a tema.

Si svolgeranno contemporaneamente due sessioni di gioco:

- Il primo game corner, presso la sala ragazzi, avrà come protagonista il classico e coinvolgente gioco di Sequence ma questa volta con un tocco di Wizarding World! Con un po' di strategia e un po' di fortuna, puoi essere tu il vincitore della sequenza (dai 6/7 anni)

- Nel secondo game corner, presso la sala collezioni speciali, scoprirai il mistero della scomparsa di uno studente nel magico mondo di Harry Potter con Cluedo. Vesti i panni dei tuoi personaggi preferiti e risolvi il caso! (dagli 8 anni)

Dai 6 ai 100 anni

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con iscrizione allo 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

L'attività si svolgerà con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale

---

- Sabato 4 maggio 2024, ore 10.30

Puoi farlo anche tu!

Storie di piccole avventure in bicicletta

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta 2024 vi presentiamo un ciclo di incontri pensato dalla biblioteca, in collaborazione con Fiab Ferrara aps, per dar voce alle piccole storie di viaggio in sella a una bicicletta con i suoi incontri speciali, i luoghi vicini ma affascinanti e qualche immancabile incidente di percorso. La biblioteca diventa un luogo in cui raccontare la propria esperienza a pedali e ispirare anche coloro che ancora non si sono decisi a partire.

In fin dei conti ... puoi davvero farlo anche tu!



Nel primo appuntamento ascolteremo le seguenti "piccole avventure":

- PEDALIAMO IN TRE REGIONI : sembra una cosa quasi impossibile da fare, un giro in bici percorrendo strade di tre regioni, il veneto, la Lombardia e l'Emilia. Patrizia ci racconta la sua esperienza

- DA FERRARA A BOLOGNA : Patrizia ci accompagna con il suo racconto da Ferrara fino a raggiungere la ciclovia del Navile e arrivare a Bologna

- I RACCONTI DI DANIELE : Daniele racconta due su avventure, Al mare da Portomaggiore, come organizzare una pedalata immersa nella natura restando fuori anche una notte. Nella seconda avventura, sempre Daniele ci racconta come arrivare a Ferrara dalla nonna partendo da Portomaggiore

Ingresso libero

---

- Sabato 4 maggio 2024, ore 11, INAUGURAZIONE Mostra pittorica a cura di Antonio Musio

"Il sussurro dell'anima"

"Il Sussurro dell'Anima" è titolo della mostra di pittura con la quale l'autore vuole offrire un'ampia possibilità di visione sull'anima umana, attraverso una serie di opere dedicate all'acqua.

L'acqua dunque come magia, come mistero da cui deriva ogni forma di vita; l'acqua che può travolgere e distruggere, può aumentare le distanze e separare; l'acqua che può fare da tramite, unire attraverso le gocce di un quadro i visitatori in un viaggio alla scoperta di se stessi.

Con una stupefacente precisione, il pittore riesce a rallentare il tempo e, creando attesa, ci sintonizza immediatamente con l'essenzialità del momento risvegliando sentimenti cristallizzati nel tempo e aprendo, così, un nuovo corso per l'acqua che diventa un inaugurante segno di novità.

Antonio Musio è nato a San Pietro Vernotico (BR) nel 1969. Nel 1981 si trasferisce a Cento dove vive e lavora. Collabora con la Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese al corso di disegno e figura. Protagonista di rassegne personali e collettive.

Sue opere sono presenti in collezione private e pubbliche, tra le quali la Galleria di Arte Moderna Aroldo Bonzagni di Cento



