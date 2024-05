BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 14 maggio 2024 alle 17 incontro con l'autrice in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Senza Paura": nel libro di Dalia Bighinati le storie di donne "Geniali, libere, coraggiose"

Racconta le storie di ventisei donne "Geniali, libere, coraggiose" il libro di Dalia Bighinati dal titolo "Senza Paura" (Book Editore, 2024) che martedì 14 maggio 2024 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Dialogheranno con l'autrice: Anna Quarzi (presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara) e Massimo Scrignoli (poeta e fondatore della casa editrice Book Editore).

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

SENZA PAURA disegna la personalità di ventisei donne coraggiose e libere intervistate nel corso di oltre vent'anni di professione giornalistica. "Ho deciso di scrivere questo libro", dice l'autrice, "perché mi sembrava un grande spreco non far conoscere ad altr* queste storie di intelligenza, amore e coraggio. Il libro può essere letto come un viaggio in cui la vita di ogni protagonista si intreccia con la Storia del nostro tempo e in modo particolare con le sofferte conquiste di libertà delle donne."

È un itinerario che tocca Paesi diversi, dal Guatemala ad Haiti, dall'Armenia, al Sud Africa all'Argentina, dalla Sicilia a Roma, e Ferrara. Evoca fatti rimossi dalla Storia come il genocidio degli Armeni, la lotta per la libertà degli Indios, la dittatura argentina, le vite avventurose di donne determinate a scrivere di altre donne, a conoscere il mondo e a scegliere dove e come vivere.

Dalia Bighinati, giornalista, autrice di interviste e video reportage, dirige il tvgiornale di Telestense, cura il blog "Incontri e scontri all'epoca della pandemia" e il sito di "Farediritti". Di recente ha pubblicato Il pozzo incantato e la giraffa Selene (Di Scaranari Editore, 2021). È appassionata di Urbanistica, Letteratura, Storia delle donne.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

