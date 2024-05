BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 16 maggio 2024 alle 17 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero "Dialoghi d'autore": alla Bassani il libro "Vivi anche per me" di Michele Gavagna

Sarà il libro di Michele Gavagna "Vivi anche per me" (Cartografica 2020) il protagonista, giovedì 16 maggio 2024 alle 17, del nuovo appuntamento con il ciclo "Dialoghi d'autore" alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

L'incontro è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"Vivi anche per me" è l'opera prima di Michele Gavagna, curata da Maria Cristina Nascosi Sandri. Il testo, a metà tra una biografia ed un saggio morale privo di retorica, è stato fortemente voluto dall'autore ed è stato dato alle stampe anche per scopi benefici, il ricavato, infatti, della vendita dei testi, sarà devoluto alla cooperativa I frutti dell'Albero che sostiene progetti educativi per ragazzi e ragazze diversamente abili e che ha concesso il patrocinio al testo.

È un plot liberamente tratto da una storia vera, uno scritto pieno di empatia e di umanità, Vivi anche per me, in grado di toccare l'anima e di far riflettere sui nostri destini, specie in questi tempi particolarmente difficili, davvero, per tutti i giovani.

Scarica la locandina dell'evento: dialoghi d'autore_Michele Gavagna

Per info contattare la biblioteca allo 0532797477 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca

