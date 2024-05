POLITICHE SOCIOSANITARIE - Lunedì 3 e martedì 4 giugno 2024 in centro storico. Prenotazioni aperte dal 22 maggio Ritorna il “Progetto Melanoma” Ant: visite dermatologiche gratuite rivolte alla cittadinanza ferrarese

Ritornano, nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 giugno, le giornate in cui per i cittadini sarà possibile effettuare visite dermatologiche gratuite di prevenzione oncologica. L'iniziativa rientra nel "Progetto Melanoma" promosso da Fondazione Ant, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

Durante le 2 giornate saranno offerte alle cittadinanza 48 controlli gratuiti, per i quali sarà obbligatorio effettuare la prenotazione a partire dalle ore 10 di mercoledì 22 maggio 2024 al link ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite.

L'ambulatorio mobile Bus della Prevenzione Ant sarà collocato il largo Castello. A protezione dei pazienti e del personale medico si ricorda che a bordo dell'ambulatorio mobile Ant è necessario l'utilizzo della mascherina FFP2.

Il "Progetto Melanoma" prevede visite dermatologiche a cura di uno specialista medico dermatologo che, con l'ausilio di un videodermatoscopio, valuterà accuratamente la cute dei pazienti, allo scopo di evidenziare la presenza di eventuali lesioni da trattare.

"Le visite gratuite - commenta la Delegata di Fondazione Ant Ferrara, Franca Arca - tornano a Ferrara grazie alla generosità ed al supporto di elargizioni ricevute da privati, sempre molto sensibili ai nostri progetti. Negli anni abbiamo ricevuto numerosi contributi che hanno supportato economicamente varie campagne di prevenzione rivolte alla Cittadinanza. Accanto all'attività di assistenza domiciliare oncologica gratuita, ANT è impegnata da anni nella prevenzione oncologica ed organizza varie compagne di prevenzione, tra cui visite gratuite per la diagnosi precoce dei tumori cutanei e tiroidei (Progetto Melanoma, Progetto Tiroide): desidero sottolineare l'importanza della prevenzione e quindi della diagnosi tempestiva e precoce. Ringrazio infinitamente tutti i nostri sostenitori per il costante contributo, il sostegno e l'apporto finanziario necessario per le imminenti due giornate di prevenzione. Ringrazio il sindaco e l'assessore alle Politiche sociali per l'attenzione, la sensibilità costante e continua ai nostri progetti. Un ringraziamento anche a tutti quanti sostengono Ant, la Delegazione di Ferrara, il personale, i medici, gli infermieri e tutti i volontari".

