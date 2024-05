FIERE E MERCATI - Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2024 nella nuova Darsena di Ferrara Torna Calici d'Estate, quinta edizione dell'evento dedicato alla degustazione eno-gastronomica con produttori e cantine d'Italia

Dal 30 maggio al 2 giugno 2024 torna per la sua quinta edizione "Calici d'Estate", rassegna di degustazioni eno-gastronomiche con produttori e cantine d'Italia dedicata all'estate, che si svolgerà in una sede estiva, la nuova Darsena di Ferrara (via Darsena), organizzata da Feshion Eventi con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Quattro giorni dedicati al buon vino e un allestimento che richiama l'estate con diversi produttori di vini, alcune proposte gastronomiche e degustazioni a bordo di un battello in navigazione, alla scoperta di una Ferrara "nascosta".

Informazioni a cura dell'organizzazione.

ORARIO: dalle 19 alle 24 di giovedì, dalle 18 alle 24 di venerdì e sabato e dalle 17 alle 22 di domenica; info point aperto sul posto per acquistare il ticket e prender parte alla degustazione.

Acquistando il ticket sul sito https://feshioneventi.it/prodotto/calici-destate-2024/ in prevendita, costerà solamente 12€ per il primo step, poi 12€ e 15€ se acquistato durante l'evento, comprende:

- 1 porta calice con un calice (calice con cauzione) - 10 Token con cui scegliere la propria degustazione tra i piatti e i vini proposti. Ad accompagnare il tutto ci sarà musica al vivo e dj set.

Masterclass in battello: degustazioni guidate a bordo della "Nena" che si svolgeranno durante l'evento "Calici d'Estate", solo su prenotazione sul sito www.feshioneventi.it

Sarà possibile degustare ottimi vini mentre si naviga sulla darsena in compagnia di produttori ed esperti del settore.

Programma:

- Venerdì 31 Maggio ore 21 - "Le Degustorie"

Una serata di assaggi, racconti, aneddoti, leggende e curiosità legate al Vino.

Degustazione di 4 vini:

• Franciacorta DOCG Cant. Biondelli brut BIO S.A.

• Esarca Romandìola I.G.T. bianco

• Ripasso Valpolicella Classico Superiore DOC Corteforte 2018

• Sangiovese Riserva Serra Tenuta Masselina DOC 2018

Testi originali del sommelier Samuele Scagliarini

Costo 25€ minimo 10 massimo 35 persone durata 1 ora e mezza

- Sabato 1 Giugno ore 20 - "I vini Ancestrali Italiani e Francesi"

Degustazione di 4 vini:

• Lambrusco Nebbia e Sabbia

• Myos Bianco Frizzante Ancestrale

• Pet'Nat Blanc Bianco Frizzante Ancestrale

• Pet'Nat Rosè Rosè Frizzante Ancestrale

A cura del sommelier Corrado Rizzoli

Costo 20€ a persona minimo 10 massimo 35 partecipanti durata 1 ora

Sabato 1 Giugno ore 21:30 - "Lady e Lord Amarone. L'anima e il carattere della Valpolicella"

Francesco Aiello di Wine Eventi Bologna e Silvia Landini dell'azienda Ca de Conti ci racconteranno dell'azienda e dello speciale Amarone vinificato in bianco.

Degustazione di 4 vini:

• Bianco Veronese IGP Giulietta 2022,

• Bianco Veronese IGP Angelin 2020,

• Bianco Veneto IGP Alice 2020,

• Amarone della Valpolicella Tano DOCG Tano 2018

Costo 25€ a persona minimo 10 massimo 30 partecipanti durata 1 ora

- Domenica 2 Giugno ore 19 - "A bordo con il Produttore"

Nicolò Fasoli dell'azienda agricola Veronese "Corte Mamaor" racconterà della sua realtà e dei suoi prodotti.

Degustazione di 3 vini:

• "Enosi Bianco" Custoza Doc 2023

• "Enosi Rosso" Bardolino Doc 2023

• "Baccarosa" spumante rosè extra brut

Costo 20€ a persona minimo 10 massimo 35 partecipanti

Programma Musicale

Giovedì 30 Maggio: Millenial z party - dj set

Venerdì 31 Maggio: "Perry e Lady Martini anni 50" - animazione a cura di "Crazy Swing School"

Sabato 1 Giugno: "Clochart" - gruppo dal vivo

Domenica 2 Giugno: "BackBeat" - gruppo dal vivo

Cantine

Piemonte - Tenuta Io

Friuli Venezia Giulia - Azienda Agricola Dorigo

Lombardia - Luca Bottura

Veneto - Vettoretti, Corte Mamaor, Valsorda Winery, Cantina Camoi, Cantina Renato Cervo, Cantina Montidon, Nepos Villae, Di Mio, Bronzato, La Scagliara, Azienda Agricola Flatìo, Tenuta Grimani, Azienda Agricola Monte Cicogna

Emilia Romagna - Podere Crocetta, Cantina La Tollara

Monteguardia, Zanni

Tenuta Uccellina,

Toscana - La Pescinella

Umbria - Cantine Zanchi

Marche - La Follonica

Puglia - Diomede, Tenute Cerfeda

Sardegna - Silvio Carta, Tenuta Evaristano

Sicilia - Tenute Mokarta, Paesano, Alcesti

Francia - Louis Vallon

Birrifici - Birra San Biagio, Artigiani della Birra

Gin - MarGin

Aziende - Bevini, Wine All, Mr. Ock, Baldin

Food - Love Gargano, Love Sicily, Antico Molino, Zagulì

Sponsor AutoPO - Gdr - Stel - Bagno Malua

Informazione a cura di Feshion Eventi Via Ripagrande, 101/b - 44121 Ferrara www.feshioneventi.it direzione@feshioneventi.it - tel. 3495878324

Immagini scaricabili: