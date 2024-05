BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 30 maggio 2024 alle 17 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero "Dialoghi d'autore": alla Bassani Riccardo Carli Ballola con la sua raccolta di poesie "Rudimenti di autosoccorso"

Sarà lo scrittore e poeta comacchiese Riccardo Carli Ballola, con la sua ultima raccolta di poesie "Rudimenti di autosoccorso" (Edizioni Montag, 2024), il protagonista, giovedì 30 maggio 2024 alle 17, del nuovo appuntamento con il ciclo "Dialoghi d'autore" alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

Dialogherà con l'autore Donatella Goldoni, socia del Circolo della Stampa di Ferrara; leggerà le poesie Silvia Venturini, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­presidente dell’Associazione Polifonica “Il Nuovo Echo” di Portomaggiore, e accompagneranno la lettura Renzo Rossi al clavicembalo e Tiziano Berardi al violoncello.

L'incontro è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"Rudimenti di autosoccorso" - Prefazione di Giovanni Tuzet (poeta, scrittore, saggista e professore ordinario di Filosofia del diritto all'Università Bocconi di Milano) - Alle insidie della quotidianità, il Poeta ha cercato riparo opponendo la coscienza vigile - soccorsa dalla concretezza -, che le ha distinte, sviate, private del pungolo, tolto il nome, quindi, l'identità. Ne ha ricavato criteri buoni per una settimana, una stagione... quanto basta per tirare avanti quel che sarà. Poesie dalle intenzioni pragmatiche, volte a produrre nei risultati di lettura effetti di benessere e ausilio ai giorni che passano: il lettore può intendere "Rudimenti di autosoccorso" come un calmante che lenisce la tosse dei giorni e i loro inciampi.

Riccardo Carli Ballola, laureato in filosofia, è autore di numerosi racconti gialli, thriller, di fantascienza e storici e ha pubblicato volumi di poesie.

Scarica la locandina dell'evento: dialoghi d'autore 30 maggio

Per info contattare la biblioteca allo 0532797477 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca

Immagini scaricabili: