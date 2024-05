BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 31 maggio 2024 alle 17 incontro con l'autore in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Il saio": in sala Agnelli il nuovo libro di Antonio Alfredo Croci

E' un "giallo che si accende a poco a poco" il libro di Antonio Alfredo Croci dal titolo "Il saio" (AIEP Editore, 2024) che venerdì 31 maggio 2024 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Dialogherà con l'autore: Annalisa Lo Piccolo, con introduzione di Ivano Artioli.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La protagonista, quella che prepotentemente cattura l'attenzione, ha la forza e la sfrontatezza della gioventù benestante. Siamo nel periodo della crescita economica in cui la felicità viene sempre più intensamente cercata, quasi pretesa. In tale contesto si inserisce la storia di un'adozione dapprima felicemente avviata poi, col tempo divenuta sempre più problematica fino a mettere a nudo il senso di colpa dei 'nuovi' genitori rispetto alle diverse origini della figlia.

Il saio è un libro sulla frenesia di una generazione, ma anche un giallo che si accende a poco a poco, genera sospetti e porta il lettore ad elaborare una propria teoria che si rivelerà del tutto (in)aspettata.

Nato a Trecenta (Ro) nel luglio del 1945, Antonio Alfredo Croci si trasferisce, ancora bambino, a Ferrara dove consegue la licenza di Maestro d'Arte presso l'Istituto Parificato d'Arte "Dosso Dossi". Lavora nei primi anni di attività presso privati, in seguito presso la sezione di Urbanistica del Comune di Ferrara e per circa vent'anni come libero professionista, collaborando con diversi studi professionali di primaria importanza e con alcune delle maggiori imprese del settore.

È stato impegnato anche in attività di docenza di informatica di base, grafica e disegno computerizzato, presso l'Istituto "Dosso Dossi" e l'Istituto "Don Calabria" di Ferrara. Ha pubblicato nel 2019 Le ultime gocce di primavera" (Ed. AIEP) e nel 2021 Racconti ferraresi (Ed. AIEP).

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

