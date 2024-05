AMBIENTE - In una pubblicazione i messaggi degli alunni partecipanti sul loro territorio "Siamo Nati per Camminare 2024": premiate le classi vincitrici del concorso

E' la classe 4^B della scuola primaria Carmine della Sala ad essersi aggiudicata il "Premio miglior performance" del concorso "Siamo nati per camminare 2024". Gli studenti e le studentesse sono stati infatti premiati oggi dai rappresentanti del Comune di Ferrara per aver adottato, per tutto il periodo del concorso, le modalità di spostamento casa-scuola più sostenibili, nel confronto tra le classi partecipanti delle scuole primarie di Ferrara.

Oltre a loro erano già stati premiati, venerdì scorso, anche gli alunni della classe 2a della primaria Leonardo da Vinci vincitori del "Premio Miglioramento rispetto alle modalità abituali".

La campagna, promossa dal Centro IDEA del Comune di Ferrara in collaborazione con l'Area Educazione alla Sostenibilità di ARPAE Emilia-Romagna quest'anno ha coinvolto 185 scuole e 1.471 classi di 57 comuni della Regione, per un totale di 32.481 bambini/e. Tema di questa edizione è stato "Scopriamo la nostra casa", che ha puntato l'attenzione sul fatto che la casa e la scuola sono i luoghi in cui i bambini passano gran parte della loro giornata, ma sono luoghi chiusi e per crescere i bambini hanno bisogno di vivere all'aperto nello spazio pubblico. Per questo "Siamo nati per camminare 2024" ha voluto offrire loro un'occasione di muoversi e scoprire il loro quartiere, sentendosi a casa.

Scopo del progetto è quello di promuovere la mobilità pedonale e sostenibile a partire dai percorsi casa-scuola e si propone di educare i bambini, attraverso il loro protagonismo, ad una nuova cultura della mobilità.

Le classi che hanno partecipato si sono impegnate ad utilizzare mezzi di spostamento più sostenibili durante le due settimane di concorso. A Ferrara hanno aderito al contest 32 classi di 8 scuole primarie del territorio comunale per un totale di 617 alunni/e. Queste, nel dettaglio, le classi che hanno aderito: Scuola A. Franceschini (Porotto) ha partecipato con tutte le 9 classi dell'istituto, Scuola C. Govoni: 1^A e 5^B, Scuola Biagio Rossetti con tutte le 9 classi, Scuola Carmine della Sala: 4^B, Scuola Alda Costa classe: 2^A, scuola Don Milani: 2^A, scuola L. Da Vinci classi: 1^A, 1^B, 2^, 3^, 4^ e scuola Smiling International 4^A, 4^B, 5^A, 5^B.

Gli alunni e le alunne che hanno partecipato, hanno scritto dei messaggi al Sindaco che sono stati raccolti in una pubblicazione (in allegato scaricabile a fondo pagina) contenente anche le finalità del progetto, le immagini di alcune cartoline disegnate dai partecipanti e i vincitori del concorso 2024.

Alle bambine e ai bambini delle classi vincitrici sono stati consegnati alcuni gadget come premio per il loro impegno: uno zainetto con fascia catarifrangente e un impermeabile con il logo del Piedibus che potranno utilizzare per andare a scuola a piedi o in bici anche nelle giornate di pioggia.

Le due classi vincitrici hanno ricevuto inoltre due buoni acquisto di 100 euro spendibili in una libreria locale per libri e materiale didattico.

