BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 7 giugno 2024 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Errori e meraviglie": con Devis Bellucci si parla di "quando e perché la scienza sbaglia"

Sarà dedicato ad alcuni dei più clamorosi errori compiuti dall'uomo nei vari ambiti del sapere il seminario divulgativo del ricercatore universitario Devis Bellucci, dal titolo "Errori e meraviglie: quando e perché la scienza sbaglia" in programma venerdì 7 giugno 2024 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Partendo dal suo saggio "Eppure non doveva affondare. Quando la scienza ha fatto male i conti" (Bollati Boringhieri), il ricercatore racconterà la lunga sequela di errori avvenuti nei diversi campi, dall'ingegneria alla medicina, dall'informatica alla fisica alla matematica, fino alle criticità legate all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

Aerei all'avanguardia che esplodono in volo perché hanno i finestrini quadrati, sofisticati microchip che non sanno fare le divisioni, navi che si spezzano in due nel porto, farmaci che diventano inefficaci, computer che perdono la cognizione del tempo ed esperimenti costosissimi andati in pezzi per un cavo allentato. Un viaggio attraverso cantonate imbarazzanti, compiute da persone per altri versi serie e scrupolosissime. Tanto che il più delle volte viene da dire: «Ma non potevano accorgersene prima?». Già, solo che spesso non c'era un prima, nel senso che i responsabili dell'errore si stavano confrontando con un problema che era insorto per la prima volta, e non avevano termini di paragone. Scopriremo allora quali strategie vengono messe in campo per evitare che la scienza inciampi nei lacci delle scarpe: si chiamano peer-review nella ricerca accademica, debugging nel mondo dei software, Trial Controllato Randomizzato in medicina e ridondanza strutturale in ingegneria, uno strumento fondamentale per progettare edifici più sicuri. Soprattutto, capiremo il vero punto di forza della scienza: non il metodo sperimentale, che di per sé non basta, bensì la natura corale dell'impresa scientifica, dove il sapere si costruisce attraverso la condivisione delle idee, il confronto serrato, la verifica incrociata delle osservazioni prima di elevarle al rango di scoperta. Perché nessuno fa scienza da solo.

Devis Bellucci ha conseguito una laurea e un dottorato in fisica all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove oggi è ricercatore in Scienza e tecnologia dei materiali. I suoi interessi spaziano dai materiali compositi per automotive ai biomateriali per protesi e medicina rigenerativa, fino alla storia della scienza e della tecnologia. Scrittore, giornalista e divulgatore scientifico, ha collaborato con diverse testate tra cui «Vanity Fair». Oltre a Eppure non doveva affondare, ha pubblicato Materiali per la vita. Le incredibili storie dei biomateriali che riparano il nostro corpo (Bollati Boringhieri, Finalista al Premio Letterario Galileo 2023); Perché la forchetta non sa di niente? E altre domande curiose per capire la scienza senza uscire di casa (Rizzoli) e Guida ai luoghi geniali. Le mete più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e natura per piccoli e grandi esploratori (Ediciclo). È stato incluso nella lista dei "World's 2% Top Scientists" elaborata dall'Università di Stanford (USA) - l'elenco degli scienziati che si distinguono a livello mondiale per autorevolezza e produttività scientifica. Lo trovate sui social come @ditantomondo.

