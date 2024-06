LAVORI PUBBLICI - Gli interventi a Ferrara dal 17 giugno 2024 Nel territorio comunale interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica e scavi per la posa di impianti sottoservizi

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici in corso o in partenza dal 17 giugno 2024 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - In corso l'opera di ammodernamento di altri 6.444 punti luce nel territorio comunale

Prosegue tra centro storico e frazioni l'opera di ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica di Ferrara con il terzo e ultimo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica previsti nel "Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce srl.

Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 4.969 apparecchi illuminanti dei 6.444 previsti.

Nella SETTIMANA DEL 17 GIUGNO 2024 i lavori interesseranno:

- Via delle Volte, via Chiodare, via Ghisiglieri, via del Ronco, via Brasavola, via Coperta, via Val di Cuore, via Madonna della Neve, via Cà Rossa, via del Gorgo, via Bassa, via Pandolfina, via Argenta e via Rocca con opere di ammodernamento complessivo dell'impianto (posa nuove tesate aeree, linee di alimentazione, apparecchi illuminanti LED, ecc...);

- Loc. Cocomaro di Focomorto con opere civili (scavi a sezione obbligata, posa corrugati, pozzetti, plinti di fondazione, basamenti quadri elettrici ecc.), necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

STRADE - Ripristino dei manti stradali precedentemente interessati da interventi agli impianti sottoservizi

Proseguono sul territorio gli interventi di ripristino dei manti stradali precedentemente interessati da interventi agli impianti sottoservizi di Hera S.p.A., Inrete S.p.A. e Heratech S.p.A. Ferrara.

Al momento sono in corso i lavori di asfaltatura di via Magenta, oggetto di precedenti scavi per posa di condotta rete gas (Hera).

SOTTOSERVIZI - Interventi di scavo per posa di nuove condotte e impianti

Questo l'elenco dei lavori in corso a cura delle società di gestione di sottoservizi (eseguiti in accordo con l'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte e impianti in diverse zone del territorio comunale:

- Via Toscanini: posa nuovi impianti elettrici da parte di Terna

- Via Bach: posa nuovi impianti elettrici da parte di Terna;

- Via della Fiera: posa nuovi impianti elettrici da parte di Terna

- Via Pelosa: posa nuovi impianti elettrici da parte Enel Green Power

- Via Coronella: posa nuovi impianti elettrici da parte di Enel Green Power

- Via Cento a Porotto: posa nuova condotta idrica

- Via Bologna (SS64 Porrettana): in corso dal 10 giugno 2024 (salvo condizioni meteo avverse) la posa da parte di Enel Green Power di un elettrodotto con tecnica "no dig", dall'intersezione con via Coronella verso il centro città di Ferrara (nel tratto di competenza Anas).

Per consentirne l'esecuzione, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato, con possibili rallentamenti del traffico. Si consiglia l'impiego di tragitti alternativi utilizzando la Tangenziale Ovest.

- Via Bologna (SS64 Porrettana): da lunedì 17 giugno 2024 (salvo condizioni meteo avverse) inizierà la posa da parte di Enel Green Power di un elettrodotto, con tecnica di scavo a cielo aperto, dal cartello di inizio centro abitato di Chiesuol del Fosso fino alla fine del tratto di competenza comunale in direzione opposta al centro città di Ferrara. Per consentirne l'esecuzione, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato, con possibili rallentamenti del traffico. Si consiglia l'impiego di tragitti alternativi utilizzando la Tangenziale Ovest.

VERDE PUBBLICO - Manutenzione aree verdi e sfalci dell'erba

Prosegue il programma di interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale a cura di Ferrara Tua, in accordo con l'Amministrazione comunale. In corso interventi di sfalcio dell'erba nelle aree verdi, parchi, banchine e bauletti stradali, cortili scolastici e cimiteri del territorio comunale.

Alla pagina https://programmaverde.ferraratua.it/website/planning il calendario degli sfalci dei prossimi giorni con l'indicazione delle zone interessate giorno per giorno

Immagini scaricabili: