BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 19 giugno 2024 alle 17 appuntamento per bambini dai 3 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni Pomeriggio al parco all'insegna del buonumore con i "Clown alla frutta"

Sarà lo spettacolo "Clown alla frutta", con i divertenti clown dell'associazione Circi, ad animare il nuovo pomeriggio al parco programmato dalla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) per i bambini dai 3 anni. L'appuntamento, all'insegna del buonumore, è per mercoledì 19 giugno 2024 alle 17 e il ritrovo è sotto gli alberi del parchetto tra l'area giochi e la biblioteca. In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno della sala auditorium.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria allo 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

Gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio nel parco della Bassani proseguiranno poi il 26 giugno prossimo, alle 17, con "Enrica, una formica speciale" a cura di Antonella Antonellini, sempre per bambini dai 3 anni.

Scarica la locandina con il programma di eventi per bambini e famiglie alla Bassani di: giugno 2024

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

