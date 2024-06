UNIVERSITA' - Sabato 29 e domenica 30 giugno 2024 al Polo Scientifico Tecnologico (via G.Saragat 1, Ferrara) con ingresso libero "FEstival della Scienza!": mostre, conferenze e laboratori didattici interattivi per coinvolgere i ragazzi

"FEstival della Scienza!" in programma sabato 29 giugno 2024 dalle 14:30 alle 19:00 e domenica 30 giugno 2024 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 negli spazi del Polo Scientifico Tecnologico (via G.Saragat, 1) Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Doppio appuntamento con la scienza Sabato 29 giugno 2024, ore 14:30 - 19:00 e Domenica 30 giugno 2024, ore 10:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30 per la decima edizione del FEstival della Scienza.

Quest'anno il FEstival della Scienza vede ritornare mostre interattive, workshop coinvolgenti, conferenze affascinanti e laboratori didattici interattivi che vi faranno innamorare della scienza.

L'evento è organizzato dall'Associazione Nova e dagli Scienziati Irriducibili, in collaborazione con Astrofili Centesi, Astrofili Persicetani e Avis. Patrocinato dall'Università degli Studi di Ferrara, Comune di Ferrara e INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).

Nova nasce nel 2018 da un gruppo di studenti e giovani ricercatori che amano la divulgazione scientifica e che si sono conosciuti nell'ambito del progetto "How I Met Science!" e del gruppo studentesco "Scienziati Irriducibili". NOVA si occupa di progettazione di laboratori e esperimenti didattici presso scuole di ogni ordine e grado, formazione di docenti/educatori, seminari divulgativi. Ha all'attivo diverse collaborazioni con istituti scolastici con partecipazione a PON, PNRR e con associazioni della provincia di Ferrara.

Spiega la presidente dell'Associazione Nova: "La giornata vuole trasmettere la passione per la scienza, mostrando come il divertimento sia legato a doppio filo a curiosità ed emozione della scoperta; attraverso laboratori, attività didattiche e exhibit verranno trattati i più svariati argomenti scientifici legati al tema Spazio" continua la presidente. "Le novità di questo anno sono il doppio appuntamento con la scienza e la presenza del Prof. Romano Serra uno dei fondatori del Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto."

La visita al FEstival, ad accesso libero e gratuito, è consigliata in particolar modo per ragazzi in età scolare (6-20 anni), ma i laboratori sapranno sicuramente affascinare visitatori di tutte le età. Il programma della giornata prevede attività brevi (di circa 10 minuti) e laboratori a prenotazione (di circa 1 ora).

I laboratori a prenotazione saranno:

● La geometria sulla sfera per spiegare la relatività - durata di 45 minuti - Sabato 29 giugno ore 14:30 e Domenica 30 giugno ore 10:00;

● Tardigradi nello spazio - durata di 1 ora - Sabato 29 Giugno ore 16:00 [Età consigliata 6-11 anni], Domenica 30 Giugno ore 11:00 [Età consigliata 12+ anni] e ore 15:30 [Età consigliata 6-11 anni];

● C'è chimica nello spazio? - durata di 45 minuti - Sabato 29 Giugno ore 14:30 [Età consigliata 6-11 anni], Domenica 30 Giugno ore 10:00 [Età consigliata 12+ anni] e ore 14:30 [Età consigliata 6-11 anni];

● DoS Unife - Chi sta parlando? - durata di 45 minuti - Domenica 30 Giugno

ore 11:00 e ore 16 [Età consigliata: 14+ anni];

● Dal cielo alla terra - con Romano Serra e Thomas Mazzi - durata di 1 ora - Domenica 30 Giugno ore 16.

FEstival della Scienza

Sabato 29 giugno 2024, ore 14:30 - 19:00

Domenica 30 giugno 2024, ore 10:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30

Polo Scientifico Tecnologico

Via Giuseppe Saragat, 1, Ferrara

Ingresso gratuito

Ticket gratuiti: https://nova-aps.it/laboratori-a-prenotazione/

Sito web: www.nova-aps.it



Prenotazioni e programma completo: https://nova-aps.it/festival-della-scienza-2024/, social: @nova.steam.education, e-mai: info@nova-aps.it.

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: