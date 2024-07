OPERE PUBBLICHE E FRAZIONI - L'8 luglio 2024 la consegna ufficiale dei lavori da parte del Comune di Ferrara alle ditte esecutrici Mobilità sostenibile e sicurezza stradale nelle frazioni: nuovi percorsi per pedoni e bici a Gaibanella, Pontegradella e Boara

Proseguono gli interventi del Comune di Ferrara nei territori delle frazioni per garantire la sicurezza stradale a pedoni e biciclette e per incentivare la mobilità sostenibile.

Il prossimo lunedì 8 luglio sarà ufficialmente consegnata alle ditte esecutrici la realizzazione di due nuove opere: un percorso pedonale che collegherà Gaibanella a una sua nuova urbanizzazione e un percorso ciclabile in via Copparo che collegherà Pontegradella a Boara.

"Si tratta - spiega il vice sindaco e assessore alle Opere pubbliche e Ambiente Alessandro Balboni - di interventi attesi dai cittadini e con i quali l'Amministrazione comunale intende proseguire nella doppia direzione di garantire la sicurezza stradale per tutti gli utenti, in particolare pedoni e biciclette, anche nelle zone del forese, e di favorire la mobilità a impatto zero in special modo per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola tra le frazioni e il centro cittadino. Ferrara continua così a rafforzare la sua vocazione di città delle biciclette anche nel territorio extraurbano, con un occhio di riguardo per la sicurezza e l'accessibilità".

Il primo intervento consentirà, in particolare, di realizzare un percorso pedonale, accessibile a tutti i fruitori, per proseguire i marciapiedi di via Ernesto Strozzi fino a via Palmirano, e collegare così in sicurezza la parte storica del paese di Gaibanella con la recente urbanizzazione che si è sviluppata al di là di via Ravenna. L'opera avrà un costo totale di 200mila euro e sarà eseguita dalla ditta De.Ma. srl, che avrà a disposizione un tempo contrattuale di 90 giorni.

Il secondo intervento, invece, consentirà di unire, in condizioni di sicurezza stradale, Pontegradella, alle porte della città, con l'abitato di Boara, tramite un nuovo percorso ciclabile, lungo la via Copparo, per favorire gli spostamenti su due ruote tra le frazioni e il centro cittadino.

"Con la consegna alle ditte di questi due fondamentali lavori nelle frazioni - afferma l'assessore alla Mobilità e Frazioni Nicola Lodi - andiamo ad esaudire richieste rimaste inascoltate per quasi dieci anni. La ciclabile di via Copparo a Pontegradella sta per diventare realtà e presto Gaibanella avrà un nuovo percorso pedonale che collegherà le due urbanizzazioni. Questa è la prova tangibile che continuiamo, come Amministrazione comunale, ad ascoltare i cittadini. Da una parte, con il nuovo percorso ciclabile, andiamo verso l'obiettivo di una mobilità sempre più sostenibile e uniamo Pontegradella e Boara. Dall'altra, colleghiamo due zone di Gaibanella attraversate da una Strada Statale, permettendo ai residenti di muoversi in completa sicurezza anche a piedi".

L'opera sarà eseguita in due lotti. Il primo, che sarà ufficialmente consegnato l'8 luglio prossimo alla ditta Eredi Fantoni Adriano srl, riguarderà il tratto dall'attuale sede del centro Spal a Pontegradella, all'inizio di via Copparo, fino a via Ca' Tonda, per una lunghezza di circa 1.300 m. Avrà un costo totale di 1.400.000 euro e un tempo utile contrattuale di un anno. Mentre per il secondo lotto, relativo al tratto da via Ca' Tonda fino a Boara, per una lunghezza di circa 2.200 m., la consegna alla ditta esecutrice è prevista nelle prossime settimane.

LE SCHEDE:

- Un percorso pedonale per collegare Gaibanella a una sua recente urbanizzazione (collegamento tra via Ernesto Strozzi e SP 65)

L'obiettivo dell'intervento è collegare in sicurezza la parte storica del paese di Gaibanella con la recente urbanizzazione che si è sviluppata al di là di via Ravenna, strada provinciale particolarmente trafficata. L'opera, infatti, prevede la realizzazione di un percorso pedonale per proseguire i marciapiedi di via Ernesto Strozzi fino a via Palmirano e via Ravenna stessa, dove è previsto anche un attraversamento pedonale adeguatamente segnalato ed illuminato.

Il nuovo tracciato avrà una larghezza utile di m 2 garantendo la mobilità di tutti i fruitori e sarà complanare alle pavimentazioni stradali adiacenti, separato da queste tramite una barriera protettiva formata da archetti in acciaio zincato e verniciato. Il manto avrà una finitura in continuità con l'asfalto viario e anche gli elementi illuminati saranno analoghi a quelli esistenti.

Costo totale intervento: 200.000 euro

Ditta appaltatrice: DE.MA. Srl di Bosco Mesola (FE)

Tempo utile contrattuale 90 gg (con possibile sospensione per assestamento rilevati)

- Un percorso ciclabile in via Copparo per collegare Pontegradella a Boara

L'intervento si inquadra nell'ambito di un piano generale del Comune di Ferrara per promuovere la mobilità sostenibile all'interno del proprio territorio attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili volti a migliorare i collegamenti casa-scuola / casa-lavoro, oltre a quelli tra il centro cittadino e le frazioni limitrofe. In particolare, in questo caso, l'opera in corso consentirà di unire, in condizioni di sicurezza stradale,

Pontegradella, alle porte della città, con l'abitato di Boara. Il tracciato per le biciclette, della larghezza minima di m. 2,50, infatti, sarà interamente dotato di illuminazione LED a basso consumo ed alta efficienza e sarà separato e protetto dalla sede stradale grazie ad un bauletto di 50 cm eseguito con un doppio cordolo e masselli autobloccanti.

Inoltre, in prossimità delle recinzioni, il fosso di scolo delle acque piovane sarà tombato, mentre sarà mantenuto nelle zone rurali, dove, peraltro, quando possibile, si prevede di piantare alberi ad alto fusto per garantire un adeguato ombreggiamento durante il periodo estivo. Nel suo complesso il lavoro sarà suddiviso in due lotti:

- LOTTO 1 dall'attuale sede del centro SPAL a Pontegradella, all'inizio di via Copparo, fino a via Ca' Tonda, per una lunghezza di circa 1.300 m;

Costo intervento: 1.400.000 euro

Ditta appaltatrice: Eredi Fantoni Adriano Srl (di Occhiobello - RO)

Tempo utile contrattuale: 365 giorni

- LOTTO 2- da via Ca' Tonda fino a Boara, per una lunghezza di circa 2.200 m.

1, 2, 3: percorso pedonale a Gaibanella

4, 5: ciclabile via Copparo

