BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 10 luglio 2024 alle 17 per bambini dai 4 ai 9 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni Alla Bassani un pomeriggio all'insegna della danza urbana con "Hip Hop for kids"

E' in programma per mercoledì 10 luglio 2024 alle 17 il secondo dei due pomeriggi alla scoperta della danza hip hop per bambine e bambini dai 4 ai 9 anni, alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Assieme alle insegnanti Claudia e Federica i piccoli partecipanti potranno lavorare sul ritmo della musica, sul rapporto tra lo spazio e il corpo e imparare i primi accenni di tecnica e passi.

L'appuntamento è a partecipazione gratuita. Info e prenotazioni allo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

Scarica la locandina dell'evento: hip hop fo kids

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

