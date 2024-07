SICUREZZA STRADALE - Assessore Lodi: "opere fondamentali, a Pontegradella i bambini potranno uscire dalla scuola in sicurezza" In fase di realizzazione cinque piattaforme rialzate a San Martino, Pontegradella e Focomorto

Ferarra, 08/07/2024. Dopo gli interventi a Boara e Corlo, dalla mattina di lunedì 8 luglio sono in fase di realizzazione le altre piattaforme rialzate in programma nelle frazioni.

Nel dettaglio, gli interventi saranno in via Chiesa (San Martino) all'altezza dell'intersezione con via Frascona, in via Navigazione (San Martino) all'altezza del civico 18, due in via Pioppa (Pontegradella) altezza civici 111 e 193a e via della Crispa (Focomorto) altezza civico 45.

La realizzazione delle piattaforme è finalizzata al miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale e i lavori avranno una durata di circa quattro giorni salvo imprevisti o condizioni meteo avverse -, durante i quali il transito dei mezzi sarà regolamentato a senso unico alternato nei tratti interessati dai lavori, con possibili rallentamenti alla circolazione.

"Anche queste piattaforme - ha spiegato l'assessore alle Frazioni Nicola Lodi - sono state realizzate grazie al progetto d'ascolto Con le frazioni. In particolare, le due a Pontegradella sono frutto dell'ultima tappa con l'Apecar realizzata a fine settembre 2023 e un ulteriore confronto con i cittadini la settimana successiva.

Queste due piattaforme sono molto importanti perché realizzate all'altezza della scuola primaria Leonardo da Vinci. I genitori degli alunni, preoccupati per l'elevata velocità dei mezzi in via Pioppa, ci hanno chiesto una soluzione che oggi siamo in grado di dare".

L'impresa esecutrice dei lavori edili è la Eredi Fantoni Srl di Occhiobello (RO). L'impresa esecutrice dei lavori di segnaletica stradale è la Progetto Segnaletica Srl di Campogalliano (MO).

Immagini scaricabili: