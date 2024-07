OPERE PUBBLICHE E MOBILITA' - Vicesindaco Balboni e Assessore Lodi: "Restituiamo ai residenti una strada totalmente rinnovata" Via Assiderato: riaperta al traffico veicolare la storica via dopo la conclusione dei lavori

Taglio del nastro questa mattina, martedì 9 luglio, per la nuova via Assiderato, in cantiere da ottobre 2023 e riaperta totalmente al transito, da via Baluardi a via Porta d'Amore.

Alla rimozione delle transenne erano presenti il vicesindaco Alessandro Balboni, l'assessore con deleghe alla Manutenzione Strade e al Decoro Nicola Lodi, i tecnici del Comune di Ferrara Marco Lazzari e Paola Terrinoni, Marco Marzolla, coordinatore Reti acquedotto del Gruppo Hera Ferrara e la ditta esecutrice dei lavori La Veronesi Porfidi con sede a Occhiobello (Ro).

Via Assiderato, prima dei lavori che si sono conclusi nel mese di luglio 2024, versava in condizioni non idonee, sia per quanto riguarda la funzionalità e la fruibilità della strada che per il decoro e il rispetto storico-architettonico del contesto: in adiacenza alle abitazioni si trovavano due camminamenti molto degradati, realizzati in conglomerato bituminoso posato sopra l'acciottolato preesistente. La pavimentazione in acciottolato si presentava, inoltre, diffusamente avvallata e sconnessa. Anche i sottoservizi della rete idrica e della fognatura versavano in cattivo stato di conservazione.

Diverse, dunque, le fasi di cantiere che hanno interessato la via. La prima, partita il 10 ottobre scorso, ha previsto la demolizione della copertura del manto stradale. Dopo due settimane, si è proceduto a consegnare il cantiere a Hera SPA, che ha completamente rinnovato la rete idrica e fognaria: sono stati posati circa 200 metri di condotta idrica in PVC del diametro di 11 centimetri e altrettanti di condotta fognaria, sempre in PVC, del diametro di 50 centimetri. Inoltre, sono stati inoltre rinnovati tutti gli allacci d'utenza di acquedotto, fognatura e il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie stradali e collegamento dei pluviali), così da convogliarle interamente nella rete fognaria. Al termine dei lavori di Hera, La Veronesi porfidi è tornata ad operare sulla via con la posa, a mano, della pavimentazione in pietra, con liste di trachite a raso sui due lati che sono andate a sostituire la porzione d'asfalto che vi erano prima dell'intervento. I lavori, vista la complessità, sono durati nove mesi e l'investimento complessivo per il rifacimento della strada è stato, da parte del Comune di Ferrara, è stato di 200mila euro più IVA. 300mila, invece, gli euro investiti dal gruppo Hera.

"Riconsegniamo una strada rinnovata e che restituisce decoro a questa zona del centro storico - ha affermato il Vicesindaco Alessandro Balboni -. La durata dei lavori è stata importante, circa nove mesi, anche e soprattutto perché abbiamo colto l'occasione per ammodernare completamente i sottoservizi, con oltre 300 mila euro di investimenti da parte del Servizio Idrico di Hera. Ora, la strada riconsegnata è finalmente all'altezza della bellezza di questo quartiere".

"Ringraziamo i residenti per la pazienza avuta durante la realizzazione di questi complessi lavori - ha commentato l'assessore con delega alla Manutenzione Strade Nicola Lodi -. Purtroppo, la strada si trovava in condizioni molto ammalorate da diverso tempo. Oggi restituiamo ai residenti una via che ha cambiato faccia a 360 gradi: non solo la strada e i marciapiedi sono nuovi, ma sono stati portati a termine anche i lavori di rifacimento dei sottoservizi. Ringrazio la ditta Veronesi Porfidi per il lavoro eseguito a regola d'arte ed Hera SPA".

