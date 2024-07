SICUREZZA URBANA - Da venerdì 2 a sabato 24 agosto 2024 torna il festival musicale sotto il Grattacielo. Ingresso gratuito Giardino per tutti 2024, quindici serate tutte da ascoltare e ballare al parco Marco Coletta

Un altro agosto all'insegna della musica e del divertimento sotto al Grattacielo: anche quest'anno torna Giardino per tutti, un poliedrico calendario di concerti live e gratuiti che animeranno, per la quarta edizione, il parco Marco Coletta. Dal 2 al 24 agosto 2024 tantissimi ospiti e big musicali calcheranno il palco per quindici serate a ritmo di musica classica, rock, jazz, pop e tanti altri generi, per un calendario di appuntamenti ricco e originale.

All'incontro con i giornalisti per presentare il festival hanno partecipato l'assessore alla Sicurezza Nicola Lodi, Nicola Bogo del Centro di Mediazione Sociale e i rappresentanti di realtà che hanno collaborato alla realizzazione del festival (Raffaele Cirillo - AFM, Federico D'Anneo e Francesco Bettini - Jazz Club Ferrara, Nicola Scaglianti - Officine Meca, Federico Di Marco - Ultimo Baluardo).

"Anche quest'anno - ha affermato l'assessore Nicola Lodi - abbiamo voluto offrire al pubblico tanti eventi diversi tra loro, per soddisfare gli amanti della musica dal. Ormai Giardino per tutti è diventato un appuntamento fisso di agosto per tutti coloro che rimangono in città ma che non vogliono rinunciare al divertimento, a una serata in compagnia e alla bella musica. Quest'anno, poi, la rassegna arriva dopo la sperimentazione della prima edizione di Sinfonie in Giardino, al parco Giordano Bruno, che ha fatto registrare migliaia di spettatori nel mese di giugno. Il quartiere Gad continua la sua trasformazione in punto di riferimento culturale per la città e non solo. Ringrazio, dunque, la Regione Emilia Romagna per il finanziamento al nostro programma di iniziative insieme a tutti i cittadini e alle associazioni che non hanno mai smesso di scommettere sulla zona e, in particolare, su uno dei parchi più belli della città".

L'iniziativa, resa possibile grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, Area Sicurezza e Legalità (ex L. R. 24/2003), e inserita nell'ambito dell'operazione "Parchi Sicuri" del Comune di Ferrara, è frutto del percorso di progettazione partecipata del parco M. Coletta, cominciato nel 2020 e promosso dal Centro di Mediazione e dall'Ufficio Sicurezza Urbana.

La direzione artistica è a cura della Fondazione Teatro Comunale. La produzione esecutiva e l'organizzazione sono coordinate da Ultimo Baluardo Aps, mentre materiali e grafiche sono realizzati da Alpaca Società Cooperativa. Tutti i concerti sono gratuiti e iniziano alle ore 21.

Ad aprire la rassegna Giardino per Tutti ritorna, con la quinta edizione, il Carino! Festival, con due serate tutte da ballare (venerdì 2 e sabato 3 agosto) targate Officina Meca che propongono musica elettronica e reggae eseguita dal vivo insieme a dj set.

Il Jazz Club Ferrara ha poi organizzato una due giorni (lunedì 5 e martedì 6 agosto) di modern jazz internazionale in collaborazione con Siena Jazz, storico partner del sodalizio estense. Siena Jazz è unanimemente riconosciuta come una delle istituzioni di formazione jazzistica più rilevanti in Europa, la cui più prestigiosa offerta è rappresentata dai seminari estivi di alta specializzazione che vedono protagonisti alcuni musicisti di fama mondiale.

Anche quest'anno tornerà l'Amf Festival, a cura di Associazione Musicisti di Ferrara Aps: cinque serate (mercoledì 7, venerdì 9, martedì 13 e lunedì 19 agosto) all'insegna del blues, del rock 'n Roll, della Country Music e della musica classica, coinvolgendo tantissimi musicisti ferraresi.

Non mancheranno, poi, gli omaggi ai grandi della musica: per la notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto, la serata "Centro di Gravità permanente", dove il trio Stream Of Conscious Wave omaggerà il grande Franco Battiato. Domenica 11, invece "The Conscious Wave", un tributo al pop internazionale, dai Beatles a Leonard Cohen.

Tutta da ballare la serata di venerdì 16 agosto, con Qluedo Live Discoteque, la storia del Rock 'n Roll e della Country Music, a cura di Nada Mas e Luna di Miele Produzioni.

Domenica 18, le più belle colonne sonore del cinema e dei musical verranno interpretate dall'attrice e cantante bolognese Barbara Cola. Da Fame-Saranno Famosi a Nuovo Cinema Paradiso, da Romeo e Giulietta - Ama e Cambia il mondo, a Hercules, le più belle colonne sonore del cinema e dei musical saranno capaci di portare il sogno del grande schermo sul palco del Giardino per tutti.

Anche quest'anno, poi, tornano al Parco Coletta I mitici anni '80. Sabato 24 agosto l'imperdibile cena con spettacolo in compagnia di Le Dolce Vita, Tracy Spencer, Sandy Marton, Den Harrow e P.Lion (a cura di Nada Mas e Luna di Miele Produzioni).

Si chiude in bellezza con i Symphonika, un grande show che propone i classici del rock riarrangiati per band e orchestra, per far vivere agli spettatori un'esperienza unica, in cui il rock incontra il sinfonico, dove classico e moderno si fondono (serata a cura di Nada Mas e Luna di Miele Produzioni).

