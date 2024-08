CONFERENZA STAMPA - Giovedì 8 agosto 2024 alle 10:00 nella sala degli Arazzi (residenza municipale) Presentazione della manifestazione "Wonder Gulp Festival - 1.a Edizione"

Giovedì 8 agosto 2024 alle 10:00 nella sala degli Arazzi (residenza municipale), avrà luogo una conferenza stampa per illustrare la manifestazione "Wonder Gulp Festival - 1.a Edizione", in programma dal 25 agosto al 7 settembre 2024 all'Acquedotto monumentale di Ferrara in piazza XXIV Maggio.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Angela Travagli, assessore comunale all'Attuazione del Programma, Politiche del Lavoro, Fiere e Mercati del Comune di Ferrara;

- Stefano Zobbi, Dodicieventi - Organizzazione

- Martino Bortolazzi, Free Life APS - Organizzazione

- Dario Mezzogori, Free Life APS - Organizzazione